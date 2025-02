Experian et ValidMind s’associent pour transformer la gestion des risques liés aux modèles

COSTA MESA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Experian, leader mondial des données et des technologies, et ValidMind, leader des solutions de gestion des risques liés aux modèles, ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat stratégique visant à transformer la façon dont les établissements financiers gèrent la conformité réglementaire, les risques opérationnels et la gouvernance des modèles.

Le partenariat combine la puissance avancée des données, de l’analyse et de la modélisation de la plateforme Experian Ascend avec la solution leader de ValidMind pour la gouvernance des modèles et l’automatisation de la documentation. La solution intégrée résout certains des problèmes les plus urgents auxquels les établissements financiers sont confrontés, notamment la conformité réglementaire, les inefficacités opérationnelles et le besoin de solutions de gouvernance évolutives.

Conformité et efficacité entrent dans une nouvelle ère

La solution automatise et rationalise les aspects clés de la gestion des risques liés aux modèles, notamment la documentation, la validation et la gouvernance des modèles, ce qui améliore considérablement la cohérence et réduit le risque et le temps nécessaire pour répondre aux exigences de conformité, telles que SR 11-7, E-23, SS1/23 et la loi européenne sur l’IA. En intégrant l’IA dans des modèles personnalisables, les établissements financiers rationalisent les soumissions réglementaires et obtiennent une documentation cohérente et de haute qualité.

« Notre collaboration avec ValidMind complète notre plateforme Ascend et offre à nos clients une technologie innovante qui automatise et accélère leurs processus de gestion des risques liés aux modèles », a déclaré Keith Little, président d’Experian Software Solutions. « Ce partenariat permet aux établissements financiers, aux compagnies d’assurance et aux entreprises fintech de relever les défis réglementaires avec confiance et agilité. »

Des fonctionnalités transformatrices pour les établissements financiers

Pour gérer les risques liés aux modèles, la solution intégrée offre les fonctionnalités avancées suivantes :

Automatisation du développement de modèles et des documents de validation : les clients peuvent personnaliser des modèles prédéfinis pour le crédit, la fraude et d’autres modèles avec la possibilité d’exploiter l’IA générative.

: les clients peuvent personnaliser des modèles prédéfinis pour le crédit, la fraude et d’autres modèles avec la possibilité d’exploiter l’IA générative. Gouvernance améliorée des risques : la solution s’intègre harmonieusement à la plateforme Ascend et garantit un suivi, une surveillance et une préparation de qualité aux audits.

: la solution s’intègre harmonieusement à la plateforme Ascend et garantit un suivi, une surveillance et une préparation de qualité aux audits. Conformité réglementaire : des outils de surveillance continue des performances, de tests de validation indépendants et de détection des biais qui respectent les normes sectorielles.

« Ce partenariat va établir une nouvelle norme sectorielle qui favorisera la gestion évolutive et automatisée des risques liés aux modèles », a déclaré Jonas Jacobi, PDG de ValidMind. « Ensemble, nous pouvons aider les établissements financiers à réduire les risques, à améliorer leur efficacité et à accélérer l’adoption et la mise en œuvre de l’IA, de l’IA générative et des modèles statistiques. »

Une technologie éprouvée qui produit des résultats

Le partenariat Experian et ValidMind apporte de la valeur aux établissements financiers, aux compagnies d’assurance et aux entreprises fintech. Les premiers utilisateurs de la solution signalent des réductions significatives des délais de documentation et une meilleure préparation aux audits.

À propos de ValidMind

ValidMind est la seule plateforme centralisée et spécialement conçue pour rationaliser et intégrer les activités de gestion des risques liés aux modèles afin d’aider les développeurs de modèles, les validateurs de modèles et les auditeurs travaillant sur des modèles traditionnels d’IA, d’IA générative et statistiques. Basée à Palo Alto, en Californie, ValidMind change la façon dont les entreprises réglementées abordent la gouvernance de l’IA et la gestion des risques liés aux modèles, en les aidant à atteindre une efficacité, des économies de coûts et une réduction des risques sans précédent associées à tous les types de modèles. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.validmind.com.

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux personnes et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous servons un vaste éventail de marchés, des services financiers aux soins de santé, en passant par l’automobile, l’agroalimentaire, l’assurance et de nombreux autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans de nouvelles technologies de pointe pour libérer la puissance des données et innover. En tant que société de l’indice FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres (EXPN), nous disposons d’une équipe de 22 500 collaborateurs répartis dans 32 pays. Notre siège social est basé à Dublin, en Irlande. Apprenez-en davantage sur experianplc.com.

Experian et les marques Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou déposées d’Experian et de ses filiales. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.