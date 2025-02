Tecnologia E Case Intelligenti: Un Nuovo Orizzonte Per Il Mercato Degli Affitti In Italia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Secondo lo studio Tenant Experience 2024 condotto da Capterra, l'80% degli italiani ritiene che la presenza di tecnologia avanzata in un immobile influenzerebbe in modo significativo la decisione di firmare un contratto di locazione. Tuttavia, in Italia, la maggior parte degli affitti non offre ancora queste soluzioni tecnologiche, creando un'opportunità significativa per i proprietari che vogliono distinguersi in un mercato competitivo.

Le tecnologie desiderate dagli inquilini

Il mercato delle abitazioni in affitto è sempre più influenzato dalla tecnologia. Gli inquilini cercano case dotate di strumenti avanzati, ma l'offerta attuale è limitata. Lo studio di Capterra, che ha coinvolto 4.800 persone a livello globale, di cui 400 in Italia, rivela che il 60% degli intervistati italiani vive in proprietà che non includono elementi tecnologici avanzati. Solo il 20% usufruisce di portali di pagamento online, il 17% di gestione intelligente dell’energia e il 12% di portali per documenti online.

Gli inquilini italiani esprimono un crescente interesse per l'integrazione di tecnologie avanzate nelle loro abitazioni. Tra coloro che attualmente non dispongono di tali tecnologie, il 44% desidera sistemi di gestione intelligente dell'energia, il 34% applicazioni di sicurezza da remoto e il 32% serrature intelligenti. Queste soluzioni non solo migliorano la sostenibilità e la sicurezza, ma offrono anche una maggiore comodità ed efficienza nella gestione quotidiana della casa.

Vantaggi e sfide delle case intelligenti

Le abitazioni dotate di tecnologia avanzata offrono numerosi vantaggi. Il 53% degli intervistati identifica la convenienza come il principale beneficio, seguita dall'efficienza migliorata (35%) e dalla maggiore sicurezza (29%). Tuttavia, non mancano le sfide. I timori legati alla privacy e alla sicurezza dei dati sono citati dal 40% degli intervistati, mentre il 33% segnala problemi tecnici e il 31% difficoltà nell'apprendimento delle nuove tecnologie. Per attrarre inquilini e migliorare l'esperienza d'affitto, i proprietari dovrebbero considerare l'adozione di tecnologie avanzate. Strumenti come software di gestione documentale, sistemi per pagamenti online e firme digitali possono semplificare la gestione degli affitti. È fondamentale, tuttavia, garantire la conformità alle normative sulla privacy dei dati e mantenere aggiornati i sistemi per evitare problemi tecnici.

Case intelligenti: il futuro del mercato della locazione

I proprietari che investono in soluzioni digitali non solo rispondono alle esigenze degli inquilini, ma migliorano anche l'efficienza operativa delle loro proprietà. Implementare correttamente queste tecnologie e assicurarsi che gli inquilini siano in grado di utilizzarle è cruciale per massimizzare i benefici e minimizzare le sfide associate. Con un approccio proattivo, i proprietari possono trasformare le loro proprietà in case intelligenti, pronte per il futuro del mercato immobiliare.

Per ulteriori risultati dettagliati potete accedere al report completo su Capterra.

