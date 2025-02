Oracle Red Bull Racing en 1Password versterken beveiliging in meerjarig partnerschap

In debut Formula 1® partnership, 1Password is named exclusive Cybersecurity Partner of Oracle Red Bull Racing, choosing the Team for 2025 and beyond.

In a Team first, 1Password branding will be shown on the steering wheel screen of both Max and Liam’s RB21 challengers, showcasing both parties’ commitment to innovation and protection. (Photo: Business Wire)

TORONTO & MILTON KEYNES, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Oracle Red Bull Racing en 1Password, een leider in identiteitsbeveiliging, zijn verheugd een meerjarig wereldwijd partnerschap aan te kondigen. 1Password zal de exclusieve cyberbeveiligingspartner van Oracle Red Bull Racing worden en het Team kiezen door hun eerste Formula 1®-partnerschap aan te gaan. Via dit partnerschap zal Oracle Red Bull Racing 1Password Extended Access Management implementeren om zijn beveiligingssystemen te versterken en kritieke informatie te beveiligen op apparaten, in apps en op verschillende locaties.

Oracle Red Bull Racing en 1Password delen een inzet voor innovatie. Naarmate het Team de grenzen van technologie en ontwerpefficiëntie verlegt, herdefinieert 1Password beveiligd toegangsbeheer. Dit partnerschap benadrukt de cruciale rol van cyberbeveiliging in Formula 1®. 1Password's merknaam zal nadrukkelijk te zien zijn op belangrijke bedrijfsmiddelen van het Team, waaronder de halo, het stuurwiel en het chassis van de Oracle Red Bull Racing-auto, uitrusting van bestuurder en crew, teamtenue en garageschermen. Voor het eerst zal het Team de 1Password-merknaam weergeven op het scherm van het stuurwiel van zowel Max en Liam's RB21-uitdagers om de inzet voor innovatie en bescherming van beide partijen te laten zien.

Versterken beveiligingssystemen om uit te blinken in omgevingen met hoge inzet

1Password Extended Access Management verzekert vertrouwde toegang tot de gehele organisatie en waarborgt de kritieke informatie die winnende Formula 1®-strategieën voor kampioenschappen aandrijft zonder in te boeten aan productiviteit. Oracle Red Bull Racing zal 1Password Extended Access Management gebruiken voor:

Beveiligde toegang tot toepassingen: Inzicht te krijgen in en een centrale weergave te krijgen van apps, zelfs ongeautoriseerde apps. Met universele aanmelding kunnen teamleden veilig toegang maken tot beheerde en onbeheerde apps.

Gepatenteerde innovatie waarborgen: Eigen gegevens beveiligen en ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben vanaf beveiligde apparaten.

Efficiëntie en productiviteit aandrijven: Het wereldwijd verspreide personeel dat bestaat uit technici, monteurs, marketeers en bestuurders voorzien van beveiligde toegang tot kritieke hulpmiddelen en systemen via een hybride omgeving om overal een beveiligde toegang te bieden zonder de werkstromen te verstoren.

Wereldwijd teamleden beschermen: Controleren dat alleen gezonde, geautoriseerde apparaten toegang hebben tot kritieke informatie tijdens het reizen naar 24 races wereldwijd.

Zorgen voor beveiligde werkstromen voor technici: Automatisering van beheer van geheime informatie, niet-versleutelde SSH-sleutels detecteren, en naadloos in bestaande werkstromen voor ontwikkeling integreren om de softwareontwikkeling beveiligd te houden.

De toekomst van motorsport waarborgen

1Password gaat ook samenwerken met het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme ter ondersteuning van F1® Academy. Hierdoor wordt de volgende generatie van vrouwelijk racetalent gewaarborgd. Deze reeks biedt hulpmiddelen voor mentorschap en opleiding om toekomstige bestuurders en sectorale leiders te ontwikkelen. Als onderdeel van deze inspanning, ondersteunt 1Password met trots de 18-jarige bestuurder Alisha Palmowski die een groeiende vrouwelijke fanbasis inspireert en de volgende generatie aanmoedigt om hun dromen te volgen.

Christian Horner, CEO en Team Principal bij Oracle Red Bull Racing, zei: “Iedereen bij Oracle Red Bull Racing is verheugd om 1Password welkom te heten bij de Red Bull-familie als onze exclusieve cyberbeveiligingspartner. Naarmate de start van het Formula 1®-seizoen van 2025 nadert, is het belangrijk dat onze volledige organisatie toegang heeft tot kritieke informatie, zodat we zekere, gegevensgestuurde beslissingen kunnen blijven nemen naast de racebaan en in de fabriek in Milton Keynes. 1Password's investering en partnerschap met het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme is een verder bewijs van de geest en diepte van onze samenwerking. We kijken ernaar uit de grenzen te verleggen en met 1Password te innoveren, waaronder het allereerste stuurwiel van het team met merknaam dat zal worden gebruikt wanneer Max en Liam voor het eerst racen."

David Faugno, Co-Chief Executive Officer van 1Password, zei: "Samenwerken met een wereldkampioen zoals Oracle Red Bull Racing is een ongelooflijke kans. Als overheersende kracht in Formula 1® is hun succes afhankelijk van uitstekende technici, innovatie en naadloze en beveiligde toegang tot kritieke informatie eender waar. Bij 1Password zijn we van mening dat beveiliging de productiviteit moet aanwakkeren en naadloos moet integreren met de manier waarop mensen werken. Daarom beschermen we elke aanmelding, elk toegangspunt, en elk stukje kritieke informatie, zodat het team zich kan richten op wat ze het best doen: winnen."

Voor meer informatie over hoe 1Password beveiligingsinnovatie aandrijft met Oracle Red Bull racing, bezoek de 1Password blog.

Over 1Password

Vertrouwd door meer dan 150.000 bedrijven en miljoenen klanten biedt 1Password identiteitsbeveiliging en toegangsbeheeroplossingen die zijn gebouwd op de manier waarop mensen vandaag werken en leven. 1Password heeft de missie om het conflict tussen beveiliging en productiviteit te elimineren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat elke aanmelding voor elke app op elk apparaat beveiligd is. Terwijl de aanbieder van de meest gebruikte wachtwoordbeheerder voor bedrijven, 1Password, verder blijft innoveren op zijn sterke fundering om beveiligingsoplossingen aan te bieden waarop bedrijven van elk formaat vertrouwen, waaronder Associated Press, Aldo Group, Intercom, Mediacom Communications, Octopus Energy, Slack en Wish.

Over Oracle Red Bull Racing

Sinds zijn ontstaan was Oracle Red Bull Racing een grote kracht om rekening mee te houden in de FIA Formula 1® World Championship, 's werelds vooraanstaande motorsportcategorie. Oracle Red Bull Racing, opgericht in 2005 om de aanwezigheid van moederbedrijf Red Bull in de professionele motorsport uit te breiden en de status quo binnen de sport te verstoren via een gewaagde mix van passie, speelsheid, ambitie en verwezenlijkingen, is uitgegroeid tot één van de F1's meest succesvolle teams. Met meerdere Constructors' en Drivers' wereldtitels en meer dan 100 raceoverwinningen op zijn naam, blijft Oracle Red Bull Racing zijn ultieme prestatie nastreven, als een raceteam, als een thuisplaats voor kampioenen en als innovator die gebruikmaakt van hoogtechnologische technologie.

