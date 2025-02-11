Dragon Elements通过LATIDO®胶囊突破屏幕束缚

基于石墨烯的微膜可实时对光和声进行调节。此动画展示了同步运动、色彩转换和音频生成，展现了LATIDO®技术的概念功能。

基于石墨烯的微膜可实时对光和声进行调节。此动画展示了同步运动、色彩转换和音频生成，展现了LATIDO®技术的概念功能。

西班牙巴伦西亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于爱沙尼亚的先进研发公司SCALE Nanotech宣布在西班牙成立其分拆公司Dragon Elements，迈出正式进军XR和可穿戴电子领域的颠覆性一步。Dragon Elements将致力于实现LATIDO® ®胶囊的上业务，此项基于石墨烯的革命性技术旨在通过消除对传统音频和视频组件的需求，重新定义人类与硬件的交互方式。

LATIDO®的诞生：视听技术的新典范

源自西班牙语单词latido（心跳）的LATIDO®蕴含着视听硬件的根本性变革。与需要独立音频和视频组件的传统技术不同，LATIDO®通过数百万个单原子厚度的石墨烯膜，在一个单体器件中流畅控制光线和声音，消除了对独立屏幕或扬声器的需求。

Dragon Elements首席执行官兼SCALE Nanotech董事总经理 Santiago Cartamil 表示：“我们正在借助全球人士的力量推进范式转变。LATIDO®旨在重塑视听市场，XR行业需要适应，并且变革正在发生。”

为确保在全球推广，LATIDO®芯片将首先以“胶囊”形式分发进行测试，简化评估和预商业化测试，同时让领先用户和开发者能够获得这项技术。这使得Dragon Elements能够“迅速”成为XR和可穿戴市场的新参与者。正如智能手机彻底改变了连接方式一样，Dragon Elements的目标是将音频和视觉功能整合到一个器件中，以传统硬件无法实现的方式提升用户体验。

开启视听硬件新时代

Dragon Elements正在发起一项社区驱动的自我推荐活动，将LATIDO®置于受控沙盒环境中，以评估公众的兴趣。该计划将为开发者提供LATIDO®®胶囊和评估套件，围绕这项技术建立强大社区，同时为未来设备奠定基础。

Cartamil补充道：“市场通常会抵制此类颠覆性技术产生。因此，我们将决定权交到人们手中，尽可能保持开放。如果你相信LATIDO®® 以及我们想要为社会和地球带来的价值，请加入我们，共同塑造未来：通过注册开发者套件或支持我们的社区驱动发布，成为首批体验LATIDO®®的人士。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。