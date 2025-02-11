Dragon Elements利用LATIDO®膠囊打破熒幕束縛

石墨烯微膜可即時調變聲光。該動畫展示了同步運動、顏色轉換和音訊產生，呈現了LATIDO®技術的概念功能。

石墨烯微膜可即時調變聲光。該動畫展示了同步運動、顏色轉換和音訊產生，呈現了LATIDO®技術的概念功能。

西班牙瓦倫西亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於愛沙尼亞的先進研發公司SCALE Nanotech宣布在西班牙成立其分拆公司Dragon Elements，標誌著該公司以破壞性的方式進入XR和可穿戴電子產品領域。Dragon Elements計劃商業化的LATIDO®膠囊是一項革命性的石墨烯技術，旨在無需傳統的音訊與視訊元件，重新定義人類與硬體的互動。

LATIDO®的誕生：視聽科技的新典範

源自西班牙文latido（心跳）的LATIDO®是視聽硬體的徹底轉變。不同於傳統技術需要獨立的聲音和視覺元件，LATIDO®利用數百萬片一原子厚度的石墨烯薄膜，在單一的整體裝置中無縫控制聲光，而不再需要獨立的螢幕或喇叭。

Dragon Elements執行長暨SCALE Nanotech董事總經理Santiago Cartamil表示：「我們正在利用全世界人類的力量，建立一種典範轉移。LATIDO®旨在重塑視聽市場，XR產業需要適應。改變正在發生。 」

為了確保全球推廣的順利進行，LATIDO®晶片最初將以「膠囊」的形式推出用於測試，在簡化評估和商業前測試的同時，方便主要使用者和開發人員的使用。這讓Dragon Elements能夠在「心跳的一瞬」搶佔XR和可穿戴市場。就像智慧型手機的連線功能一樣，Dragon Elements致力於將音訊和視訊功能統一為單一裝置，以傳統硬體無法企及的方式提升使用者體驗。

開啟視聽硬體新紀元

Dragon Elements現正推出一項由社區推動的啟動活動，將LATIDO®置於受控的沙盒環境中，並評估公眾的興趣。該計畫將為開發者提供LATIDO®膠囊和評估工具包，從而在為未來的小工具奠定基礎的同時，也為該技術培養了一個強大的社區。

Cartamil補充道：「市場往往抗拒像這樣的破壞性技術。因此，我們將決定權交到了人們的手中，盡可能的開放。如果您相信LATIDO®以及我們希望為社會和地球帶來的價值，請加入我們，與我們一起塑造未來：註冊開發者套件或支持我們的社區發布，成為第一批LATIDO®體驗者。」

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