Taani kaitsevarustuse hanke ja logistikaorganisatsioon valis AV-i JUMP 20 taktikalise UAS-i rekordprogrammi

AV to supply its JUMP 20 uncrewed aircraft system to the Danish Armed Forces through new program of record (Photo: AeroVironment)

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--AeroVironment (AV) on oma 100% omanduses oleva tütarettevõtte Arcturus UAV kaudu sõlminud Taani kaitsevarustuse hanke ja logistikaorganisatsiooni (DALO) lepingu koguväärtusega 181 miljonit dollarit kesktaseme mehitamata õhusõidukisüsteemi JUMP® 20 (UAS) tarnimiseks Taani relvajõududele. See 10-aastane rekordprogramm varustab Taani armeed JUMP 20 süsteemidega, et tõhustada luure-, seire- ja luureoperatsioone (ISR) ja tugevdada AV positsiooni ülemaailmse liidrina täiustatud autonoomsete lahenduste vallas.

JUMP 20 on vertikaalne õhkutõusmine ja maandumine (VTOL) ja fikseeritud tiibadega UAS, millel on 13+ tunnine lennuaeg ja 185 km (115 miili) tööraadius. Lennurajast sõltumatu süsteem on hõlpsasti salvestatav ja transporditav ning võib iseseisvalt startida ja maanduda kiiresti ilma personali sekkumiseta, mistõttu on see ideaalne liikvel olles.

„JUMP 20 seab lihtsuse, modulaarsuse ja vastupidavuse standardi – need on kriitilised atribuudid usaldusväärse jõudluse tagamiseks nõudlikul Skandinaavia maastikul,“ ütles Shane Hastings, AV asepresident ja kesktaseme UAS-i peadirektor. „Sõjategevuse kogemuste ja üle 300 000 lennutunniga on JUMP 20 oma klassi parim UAS, mis varustab Taani relvajõude võrreldamatu hulgiülesandega, et töötada tõhusalt keerukates ja karmides keskkondades.“

30-naelise modulaarse kandevõimega JUMP 20 on loodud kohanema arenevate CONOPS-i ja hulgidomeeniga missiooniga. Selle modulaarne disain võimaldab Taani relvajõududel sujuvalt integreerida esilekerkivaid tehnoloogiaid, tagades, et nende UAS-i võimalused on tipptasemel. Kuna AV jätkab oma jõuliste ja mitmekesiste autonoomialahenduste portfelli edendamist, on JUMP 20 mastaap suurepärane hõlmates tulevasi riist- ja tarkvaratäiustusi, et vastata kaasaegse sõjapidamise dünaamiliste vajadustele.

„See märkimisväärne lepinguvõit tugevdab usaldust JUMP 20 süsteemi vastu ja rõhutab AV pühendumust pakkuda oma klientidele ületamatut võimekust, töökindlust ja uuendusi,“ ütles Hastings. „Meil on pikaajalised suhted Taani kaitseministeeriumiga ja oleme põnevil, et saame sellele vundamendile tugineda – teha koostööd Taani relvajõududega, et tugevdada nende UAS-i võimekust järgmistel aastatel.“

