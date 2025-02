Benvenuti ospiti da tutto il mondo! Con il servizio "Quattro accuratezze ", China Eastern costruisce un "ponte aereo" per i Giochi Asiatici Invernali

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 7 febbraio si è aperta a Harbin, in Cina, la nona edizione dei Giochi Asiatici Invernali. China Eastern, partner ufficiale dell'evento, offrendo il servizio "Quattro accuratezze " (Cura, Precisione, Raffinatezza, Dettagli), ha collaborato con la campionessa delle olimpiadi invernali Xu Mengtao e l’ambasciatore di China Eastern Hu Ge per invitare viaggiatori da tutto il mondo a vivere il fascino unico e la passione straordinaria degli sport invernali, partecipando a questa straordinaria festa dello sport sulla neve.

China Eastern ha istituito 7 centri di accoglienza in 6 aeroporti cinesi, fornendo servizi a terra per i partecipanti ai Giochi Asiatici. Presso l’aeroporto di Harbin-Taiping , il banco di servizi dedicato ai Giochi ha gestito oltre 100 voli e 120 gruppi di partecipanti provenienti da più di 30 paesi. Attualmente, China Eastern opera 30 rotte da Harbin, collegando città nazionali come Shanghai, Pechino, Canton, Chengdu, Xi’an e Kunming, e destinazioni internazionali come Tokyo, Seul e Bangkok, con quasi 80 voli giornalieri in arrivo e partenza.

Recentemente, China Eastern ha inaugurato nuove rotte come Harbin-Seul, Harbin-Tokyo, Harbin-Bangkok e Changchun-Kuala Lumpur. "Dai banchi di check-in decorati a tema Giochi Asiatici Invernali, alla ricezione della carta d’imbarco commemorativa, fino al volo su l’aereo tematizzato e all’assaggio di specialità come la salsiccia di Harbin, tagliatelle fresche di patate del Nord-est, Tre Delizie della Terra e molti altri piatti tipici del nord-est, infine ricevendo souvenir dei Giochi.” Molti viaggiatori hanno espresso la loro meraviglia. “Salire su un volo China Eastern è come partecipare già ai Giochi Invernali!”

Anche nella città di Harbin, gli elementi di China Eastern sono visibili in ogni angolo. Nel famoso parco tematico "Harbin Ice and Snow World" , le sculture di ghiaccio che raffigurano l’aereo C919 di China Eastern e i landmark di Shanghai hanno attirato numerosi visitatori, diventando un punto di interesse per scattare foto.

Dal 4 febbraio, China Eastern ha gestito una media di oltre 13.000 passeggeri al giorno a Harbin, con un tasso di occupazione superiore al 90% sulle rotte per Shanghai, Canton e Chengdu. I servizi "one-stop" e "end-to-end" offerti dall’azienda, come assistenza informativa, guida per i trasferimenti, ritiro bagagli e cambio voli, China Eastern ha creato un nuovo palcoscenico per mettere in mostra lo splendore dei Giochi Asiatici Invernali e il fascino di Harbin. Inoltre, sfruttando le politiche di esenzione dal visto e di semplificazione dei visti per la Cina, l’atmosfera dei Giochi Asiatici Invernali si è diffusa in ogni angolo del mondo attraverso le rotte di China Eastern.