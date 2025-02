HOOVER, Ala.--(BUSINESS WIRE)--ShadowDragon, leider in oplossingen voor digitaal onderzoek en open-source intelligence (OSINT), kondigde vandaag de lancering van Horizon in meerdere talen aan. Met onmiddellijke ingang is dit vlaggenschip, voorheen beschikbaar in het Engels, nu volledig gelokaliseerd in het Spaans, Frans, Italiaans en Duits. In de komende maanden zullen nog meer talen worden uitgebracht. Door de taalondersteuning uit te breiden, is ShadowDragon de eerste in de branche die een uitgebreide suite van geavanceerde OSINT-mogelijkheden biedt, ontworpen om een breed scala aan wereldwijde onderzoekers, wetshandhavers en inlichtingendiensten te bedienen.

