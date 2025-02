Limited levanta US$ 3 milhões em rodada pré-seed para redefinir o setor bancário global por meio de stablecoins e autocustódia

With Limited you can secure your treasury and scale your business globally with a truly self-custodial stable-coin based accounts, premium cards and remittance.

With Limited you can secure your treasury and scale your business globally with a truly self-custodial stable-coin based accounts, premium cards and remittance. (Photo: Business Wire)

With Limited you can secure your treasury and scale your business globally with a truly self-custodial stable-coin based accounts, premium cards and remittance. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Limited, uma startup de fintech de última geração que oferece serviços bancários globais premium baseados em stablecoin, anunciou hoje que levantou uma rodada de financiamento pré-seed de US$ 3 milhões liderada pela Third Prime, com participação da The House Fund e da Arche Capital. A empresa, fundada por Hussein Ahmed, tem como objetivo transformar a forma como as empresas e os consumidores de todas as partes do mundo interagem com o dinheiro, mesclando o melhor da tecnologia de criptografia com a familiaridade do sistema bancário tradicional - sem as vulnerabilidades institucionais observadas em bancos falidos ou trocas centralizadas.

As stablecoins tiveram um crescimento meteórico nos últimos anos, com volumes de transações na cadeia superiores a US$ 12 trilhões em 2024, superando em muito as principais redes de pagamento, como a Visa. Esse aumento ressalta seu potencial para revolucionar as transferências internacionais. A Limited aproveita essa tendência oferecendo contas bancárias dos EUA a usuários globais, onde os pagamentos ACH, Fedwire e transferências internacionais recebidos são instantaneamente convertidos em stablecoins, como USDC, USDT e EURC. Ao colocar ativos em carteiras de autocustódia, os usuários da Limited mantêm controle total de seus fundos, protegendo-os dos riscos de colapsos bancários ou falhas de plataforma.

“Acreditamos que os serviços financeiros, embora às vezes sejam vistos como entediantes ou sem alma, são profundamente pessoais”, disse Hussein Ahmed, fundador e CEO da Limited. “O dinheiro é uma parte essencial de nossas vidas – tanto para empresas quanto para indivíduos – e deve ser gerenciado com cuidado e elegância. Pegamos os melhores aspectos das stablecoins – velocidade, baixo custo e autocustódia – e os combinamos com uma experiência de usuário similar, e até superior, à dos bancos tradicionais, para que nossos clientes possam se manter protegidos, ter acesso global e evitar os problemas de instituições que falharam”.

A Third Prime, uma empresa de capital de risco sediada em Nova York e Nashville, cujo portfólio inclui importantes empresas de fintech e criptografia, como Circle, Chime, Octane, Kafene e Yellow Card, liderou a rodada de US$ 3 milhões. Seu cofundador e sócio geral, Wes Barton, ressaltou o momento oportuno:

“A abordagem única da Limited – stablecoins com autocustódia segura, acessibilidade bancária global e uma experiência de usuário sem atritos – se alinha perfeitamente à nossa visão de que o futuro das finanças é descentralizado, confiável e centrado no usuário. Vimos o histórico de Hussein na criação de ótimos produtos e estamos convencidos de que a Limited pode transformar os serviços financeiros globais”.

Coliderando a rodada com a Third Prime está a The House Fund, uma empresa de risco com foco na UC Berkeley, fundada por Jeremy Fiance – que também foi um dos primeiros investidores no empreendimento anterior de Hussein, a Oxygen – juntamente com outros proeminentes fundadores de criptografia e FinTech. Hussein fundou originalmente a Oxygen e a fez crescer para mais de um milhão de contas. Enquanto a Oxygen se concentrou no mercado dos EUA, aproveitando os trilhos bancários tradicionais, a Limited leva essa visão um passo adiante, integrando stablecoins e autocustódia à experiência bancária global cotidiana.

“Testemunhamos a determinação de Hussein em simplificar soluções financeiras complexas durante seu tempo na UC Berkeley Haas e com a Oxygen”, disse Jeremy. “A Limited oferece acessibilidade, segurança e velocidade para um público global”. A The House Fund também apoia líderes inovadores em infraestrutura de IA e FinTech, incluindo Databricks, Perplexity e Flexport.

A Arche Capital, apoiada por grandes LPs com foco na interseção de criptografia e fintech, também participou do aumento.

“A Limited combina estabilidade, transparência e inovação prática para resolver um desafio crítico nas finanças globais”, disse Vanessa Grellet. “Enquanto muitas soluções ainda são fragmentadas e complicadas, a Limited se destaca ao tornar as transações internacionais mais rápidas, acessíveis e realmente autônomas”, acrescentou William Wolf.

Inspirada em parte pelo modelo American Express, a Limited oferece opções premium de Visa e MasterCard em todas as partes do mundo – próprias, abrangendo os níveis White, Silver e Gold – e também possibilita programas de cartões co-branded para marcas que buscam uma presença global. Essa abordagem permite que os parceiros projetem, lancem e gerenciem totalmente cartões personalizados que aumentam significativamente o engajamento e a lealdade dos clientes, diferentemente das ofertas típicas de co-branded que são restritas a implementações locais ou regionais. De maneira única, a Limited também atende a usuários de alto padrão. O Limited Gold Card vem com serviços de concierge globais 24/7, benefícios exclusivos como café da manhã cortesia em hotéis de luxo (incluindo o Ritz-Carlton e Mandarin Oriental), dias de aluguel gratuitos na Hertz e experiências de viagem de primeira classe que rivalizam com as melhores do mercado. Simultaneamente, a empresa suporta pagamentos transfronteiriços instantâneos e com taxas quase nulas em mais de 140 países, utilizando mais de 300 métodos de pagamento locais (como WeChat, Pix, SPEI, GrabPay e outros) em 80 moedas diferentes.

A Limited opera globalmente – excluindo jurisdições sancionadas e restritas – e tem como objetivo se posicionar como a solução ideal para empresas, empreendedores e clientes individuais que buscam uma alternativa estável e eficiente ao sistema bancário convencional. Combinando a confiabilidade das stablecoins lastreadas em ativos com um kit de ferramentas financeiras abrangente – completo com autocustódia, benefícios de cartão ultrapremium e ofertas flexíveis de cartões co-branded – Hussein Ahmed e a equipe da Limited estão prontos para redefinir o que pode ser um financiamento seguro e sem fronteiras.

Para informações adicionais, acesse www.LimitedApp.com ou siga-nos nas mídias sociais para obter as atualizações mais recentes.

Nota: este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas. Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas registradas® de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.