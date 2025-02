BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Bending Spoons, la società tecnologica con sede in Italia, ha completato l'acquisizione precedentemente annunciata della società statunitense di tecnologia di streaming Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) per 4,45 dollari per azione (ossia circa 233 mln di dollari), in una transazione in contanti. L'accordo di acquisizione definitivo è stato firmato nel novembre 2024.

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, oggi ha così commentato l'acquisizione: "È con grande piacere e un profondo senso di responsabilità che oggi possiamo accogliere Brightcove nel portafoglio di importanti aziende digitali di Bending Spoons. Siamo impazienti di imparare dall'attuale team di Brightcove, e siamo fiduciosi che le competenze accumulate e le tecnologie proprietarie sviluppate in Bending Spoons aiuteranno Brightcove a raggiungere nuove vette. È nostra intenzione mantenere la proprietà di Brightcove e gestire l'azienda a lungo termine, per offrire grande valore alla sua ampia base di clienti globali per molti anni a venire".

