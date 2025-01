Tineco riceve importanti riconoscimenti e ridefinisce la pulizia intelligente al CES 2025

Tineco Secures Top Awards and Advances Smart Cleaning Technology at CES 2025 (Graphic: Business Wire)

Tineco Secures Top Awards and Advances Smart Cleaning Technology at CES 2025 (Graphic: Business Wire)

Milano--(BUSINESS WIRE)--Tineco, pioniere nelle soluzioni intelligenti per la pulizia domestica, celebra i suoi straordinari successi al CES 2025, conquistando numerosi premi del settore per i suoi prodotti innovativi. Questi premi evidenziano il ruolo di Tineco come leader nell’innovazione, grazie a tecnologie intelligenti e orientate all'utente che trasformano la vita moderna.

Premi ricevuti:

SlashGear CES Innovation Awards 2025 – FLOOR ONE S9 Artist Steam

House Digest CES Innovation Awards 2025 – CARPET ONE Cruiser

Android Authority CES Breakthrough Awards 2025 – FLOOR ONE S9 Artist Steam

Reviewed Awards CES 2025 – FLOOR ONE S9 Artist Steam

I prodotti premiati incarnano l’impegno di Tineco nel ridefinire gli standard della pulizia domestica. Il FLOOR ONE S9 Artist Steam, premiato con tre importanti riconoscimenti di: SlashGear, Android Authority e Reviewed. Questo nuovo prodotto ha rivoluzionato il settore con funzionalità avanzate progettate per semplificare le attività quotidiane. Tra le caratteristiche più apprezzate al CES spiccano il vapore ad alta temperatura a 284°F (140°C), la manovrabilità straordinaria grazie alla SmoothDrive Technology e le Aurora AI Lights, che cambiano colore per indicare lo stato di pulizia. Inoltre, il ciclo di auto-pulizia, che mantiene l’apparecchio in condizioni impeccabili per il successivo utilizzo, ha ricevuto elogi particolari durante le dimostrazioni dal vivo.

Anche il CARPET ONE Cruiser, premiato da House Digest per l’innovazione, dimostra l’impegno di Tineco nella progettazione di soluzioni avanzate e pratiche per l'uso quotidiano. Questo dispositivo, ideale per rimuovere macchie ostinate e rinfrescare i tappeti, unisce prestazioni eccezionali e semplicità d’uso. La tecnologia High-temp PowerDry a 167°F (75°C) accelera i tempi di asciugatura, mentre il sistema di auto-pulizia elimina qualsiasi complicazione legata alla manutenzione, pulendo automaticamente spazzola, rullo e componenti interni. Questa combinazione vincente rende il CARPET ONE Cruiser una soluzione rivoluzionaria per le famiglie con uno stile di vita dinamico e ricco di attività da fare.

“Questi riconoscimenti rafforzano la nostra missione di rivoluzionare l’esperienza di pulizia domestica attraverso l’innovazione continua,” ha dichiarato Mr. Leng, CEO di Tineco. “Le nostre nuove tecnologie sono studiate per semplificare e rendere più efficiente la vita dei nostri clienti.”

Durante il CES 2025, Tineco ha inoltre presentato il PURE ONE STATION 5, un’aspirapolvere intelligente dotato di una stazione multifunzione 3-in-1 per auto-pulizia, ricarica e stoccaggio. Tutti i prodotti di punta presentati al CES evidenziano l’impegno di Tineco nel soddisfare le diverse esigenze delle famiglie.

A conferma ulteriore della leadership nel settore, la casa madre di Tineco, Ecovacs, ha conquistato numerosi prestigiosi premi, tra cui:

Twice’s Picks Award 2025 – Deebot X8 Pro Omni

MAKEUSEOF Best of 2025 Award – GOAT A3000 Liar

2024-2025 Global Smart Home Brands Top 10 – Ecovacs Robotics

Robotic Lawn Mower Technology Innovation Award – GOAT A2500 RTK

Con una community di oltre 14 milioni di utenti fedeli nei principali mercati globali, tra cui Nord America, Europa e Asia, Tineco continua a distinguersi per qualità e funzionalità all'avanguardia. Dai primi aspirapolvere smart alla progettazione di sistemi di pulizia di nuova generazione, il brand conferma la sua posizione di leader nel settore.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.