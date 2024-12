Perfect Corp. Acquisisce l'Innovatore Fashion Tech Wannaby, Ampliando l'Offerta di Prove Virtuali e la Presenza nell'Alta Moda

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Perfect Corp. (NYSE: PERF), azienda leader per soluzioni tecnologiche di realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI) applicate a moda e bellezza, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo con Farfetch, uno dei principali mercati globali del settore alta moda, per l'acquisizione di Wannaby Inc. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare significativa nell'integrazione di tecnologie avanzate, consentendo a Perfect Corp. di espandere la propria offerta in nuovi segmenti del mercato del lusso, tra cui scarpe, borse e abbigliamento.

Wannaby, nota per la sua tecnologia di prova virtuale e le sue soluzioni di digitalizzazione per l'industria della moda, ha servito oltre 60 prestigiosi brand di alta moda. Integrando le soluzioni innovative di Wannaby con le soluzioni tecnologiche all'avanguardia di Perfect Corp., l'azienda è pronta a ridefinire l'esperienza digitale nei settori di moda e bellezza. Questa mossa strategica espande le capacità di Perfect Corp. e ne consolida la posizione di leader tecnologico nel settore dell'alta moda.

Alice Chang, fondatrice e CEO di Perfect Corp. ha commentato: “Accogliendo le capacità di Wannaby nel nostro portfolio, siamo pronti ad arricchire le nostre soluzioni digitali e a rafforzare la nostra presenza nel panorama della fashion tech. Questa espansione in nuove categorie della moda, come scarpe e borse, dimostra il nostro impegno costante nell'innovazione e la nostra capacità di fornire un valore eccezionale alla clientela in diversi settori."

Questa acquisizione segna anche l'inizio di un rapporto di collaborazione tra Perfect Corp. e Farfetch. Dopo l'acquisizione, Farfetch continuerà a utilizzare le soluzioni di Wannaby per migliorare l'esperienza di acquisto digitale, riflettendo una visione condivisa per il futuro della tecnologia della moda.

L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata nei prossimi mesi, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

Riguardo Perfect Corp.

Perfect Corp. è azienda leader di soluzioni tecnologiche AI e AR per i settori della moda e bellezza. L'azienda è nota per le sue soluzioni all'avanguardia di prova virtuale e analisi della bellezza a milioni di utenti in tutto il mondo. La tecnologia di Perfect Corp favorisce la trasformazione digitale dei beauty brand globali, offrendo strumenti innovativi che migliorano l'esperienza di acquisto online.

Riguardo Wannaby

Wannaby è un pioniere della realtà aumentata e delle tecnologie di computer vision, specializzato in soluzioni di virtual try on per il settore della moda. La piattaforma dell'azienda consente alla cientela di vedere in tempo reale come vestono prodotti come scarpe e accessori, rivoluzionando l'esperienza di acquisto online per i rivenditori di moda di tutto il mondo.