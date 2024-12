REPLY: LEA Reply™ ottiene il riconoscimento Foundational Technical Review di AWS per supply chain più sicure e resilienti

LEA Reply™ (Logistics Execution Architecture) è l’ultima evoluzione software in ambito logistico: una piattaforma digitale per supply chain efficienti, agili e connesse. Una suite di microservizi che coprono i processi di business di magazzino, inventario, distribuzione, consegna, attività nei punti vendita e visibilità end-to-end. (Graphic: Business Wire)

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per la supply chain, è lieta di annunciare che LEA Reply™, la sua piattaforma modulare e cloud-native per l'esecuzione della supply chain, ha superato con successo l'AWS Foundational Technical Review (FTR). Confermando il suo allineamento alle best practice di Amazon Web Services (AWS), LEA Reply™ offre soluzioni sicure, scalabili e innovative, progettate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei settori della logistica e della supply chain.

La Foundational Technical Review di AWS, basata sul Framework AWS Well-Architected, ha compreso una valutazione completa dell'architettura di LEA Reply™. Soddisfacendo i rigorosi standard di AWS in materia di sicurezza, affidabilità, prestazioni ed eccellenza operativa, Logistics Reply garantisce che la sua piattaforma è costruita per aiutare i clienti ad affrontare le complesse sfide delle moderne supply chain. Questo riconoscimento evidenzia anche la capacità della piattaforma di integrare al meglio le funzionalità di AWS, offrendo alle aziende strumenti avanzati per scalabilità, protezione dei dati e efficienza operativa.

“La certificazione AWS Foundational Technical Review rappresenta una prova concreta del nostro impegno verso innovazione, sicurezza e affidabilità”, ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. “In un momento in cui la cybersecurity è una preoccupazione cruciale, questo risultato rassicura i nostri clienti sul fatto che LEA Reply™ risponde ai più alti standard di sicurezza, scalabilità e resilienza operativa. Grazie all’infrastruttura AWS e all’adesione alle sue best practice, forniamo una piattaforma cloud-native solida, progettata per gestire le complessità delle moderne supply chain. Questo traguardo rafforza la nostra posizione di partner di fiducia, consentendo alle aziende di mitigare i rischi, migliorare le prestazioni e garantire la continuità operativa.”

Il riconoscimento di AWS FTR dimostra la capacità di LEA Reply™ di rispondere alle principali sfide dei professionisti della supply chain:

Resilienza: offrendo misure di protezione avanzate per operazioni e dati critici

Agilità: con soluzioni scalabili che si adattano alla crescita dell'azienda e ai cambiamenti del mercato.

Efficienza: garantendo ottimizzazione delle performance grazie all'aderenza a framework architetturali comprovati

Convenienza: gestendo in modo intelligente le risorse cloud per un alto valore dell'investimento

Grazie all'adozione delle migliori pratiche AWS, Logistics Reply si conferma un partner di riferimento nell’offrire soluzioni innovative che aiutano i leader della supply chain a gestire le sfide, sfruttare le opportunità e preservare il loro vantaggio competitivo.

Per saperne di più su LEA Reply™ e sulle sue innovative soluzioni per la supply chain, visitate il sito www.lea-reply.it.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata in software all'avanguardia per trasformare le supply chain, combinando modularità e connettività avanzata per soddisfare le richieste dinamiche del magazzino e della logistica moderna. Le nostre soluzioni garantiscono una collaborazione fluida tra sistemi, persone e macchine, creando un ecosistema digitale che orchestra automazioni avanzate. Ottimizziamo l'efficienza dei magazzini attraverso robotica intelligente e miglioriamo il processo decisionale operativo grazie all'Intelligenza Artificiale. Con oltre 25 anni di esperienza pionieristica, guidiamo i nostri clienti nella trasformazione digitale, garantendo valore immediato e qualità duratura. Scopri le nostre soluzioni innovative su www.lea-reply.it