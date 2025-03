Continua l'espansione de Il Lanificio, con inaugurazioni in Francia e in Sicilia

BIELLA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Il Lanificio, realtà premium nel settore dell'abbigliamento italiano e azienda del gruppo Njord Partners, è orgogliosa di annunciare l'apertura di due nuovi punti vendita in Francia e in Sicilia nel mese di dicembre. Con queste nuove inaugurazioni sale a 20 store il portafoglio europeo di Il Lanificio, a riprova dei piani di espansione del brand in tutta Europa.

Il nuovo store di Roppenheim, in Francia, sarà collocato nel maggior centro commerciale del paese, una nota destinazione per gli acquirenti francesi e tedeschi grazie alla sua prossimità con la frontiera tedesca. L'outlet di Agira, in Sicilia, si trova in un frequentato centro commerciale che ospita 170 store e richiama numerosi locali e turisti.

Queste inaugurazioni fanno seguito alla riuscita apertura, in agosto, dello store di Il Lanificio ad Aubonne, all'interno del secondo centro commerciale della Svizzera, in ordine di importanza. Sono previste ulteriori aperture nei primi mesi del 2025.

Il Lanificio è rinomato per l'abbigliamento uomo e donna Made in Italy di qualità elevata, famoso per i tessuti d'eccellenza, l'ottima qualità sartoriale e l'impegno nell'artigianato italiano specializzato. Il marchio coniuga alla perfezione le influenze tradizionali con il design moderno, e propone collezioni che richiamano un'ampia base di clienti grazie ai canali di vendita al dettaglio fisici e online. I nuovi store presenteranno design versatili, luminosi e autentici, per creare un'atmosfera calda e invitante in grado di sottolineare la qualità e l'autenticità dei prodotti Il Lanificio.

A complemento degli store fisici, la nuova piattaforma di e-commerce multilingue di Il Lanificio migliora l'esperienza omnicanale dei clienti. Nel 2024 le vendite online sono raddoppiate rispetto al 2023, e ora ammontano al 5% delle vendite totali, con il 15% della cifra complessiva generata dalle vendite internazionali al di fuori dell'Italia.

Filippo Vadda, CEO di Il Lanificio, ha commentato: "L'inaugurazione di nuovi store a Roppenheim e in Sicilia rappresentano un'altra fase importante nell'espansione di Il Lanificio. Questi store posizionati strategicamente in aree fortemente frequentate dimostrano l'impegno dell'azienda nel portare l'artigianato italiano premium più vicino ai nostri stimati clienti".

Arvid Trolle, Partner di Njord Partners, ha sottolineato: "Con il lancio di nuovi store e l'espansione continuativa della nostra piattaforma di e-commerce, siamo certi che Il Lanificio consoliderà il proprio status di brand italiano di alto livello nell'abbigliamento. La nostra partnership sottolinea la missione condivisa: fornire capi di qualità elevata e un'esperienza specializzata di shopping, favorendo al contempo la crescita sostenibile a lungo termine".

Informazioni su Il Lanificio

Il Lanificio è un brand italiano dell'abbigliamento di lusso Made in Italy. È rinomato presso i clienti grazie a uno dei migliori rapporti prezzo-qualità nel mercato casual-chic e formale. Il primo punto vendita di Il Lanificio ha aperto nel 2002 e ora conta 18 store in tutta Italia, due in Svizzera e uno a San Marino. Il Lanificio continua a espandersi, pur restando focalizzato sul design tradizionale e sull'eccellenza della qualità.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.illanificio.it/en/

Informazioni su Njord Partners

Njord Partners è un gestore di investimenti in situazioni speciali e fornitore di soluzioni di capitale flessibile a lungo termine. Fondata nel 2013, Njord Partners gestisce un capitale superiore a 1 miliardo di euro. Attiva negli investimenti in società europee del mercato medio che si trovano ad affrontare situazioni complesse, la sua missione è quella di fornire agli investitori rendimenti superiori ponderati in base al rischio, preservando al contempo il capitale. In qualità di partner di capitale, Njord Partners offre soluzioni flessibili di debito e di capitale, favorendo attivamente i miglioramenti strategici e operativi all'interno delle società in portafoglio per creare valore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://njordpartners.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.