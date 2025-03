Virgin Galactic collabora con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile italiano per condurre uno studio sulla fattibilità degli spazioporti

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) (la “Società” o “Virgin Galactic”) e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (“ENAC”), l'autorità italiana di regolazione dell'aviazione civile, oggi hanno annunciato la firma di un Accordo di collaborazione per studiare congiuntamente la fattibilità della conduzione di attività di volo spaziale da parte di Virgin Galactic dallo Spazioporto di Grottaglie, in Puglia.

Lo studio valuterà i requisiti tecnici necessari per le operazioni di volo spaziale suborbitale nello Spazioporto di Grottaglie, la capacità dell'area circostante di fornire supporto a clienti privati e ricercatori di voli suborbitali, e la compatibilità delle normative italiane sui voli suborbitali con quelle negli Stati Uniti, dove ha sede Virgin Galactic.

La prima fase dello studio, che si prevede verrà ultimato nel 2025, esaminerà la compatibilità dello spazio aereo di Grottaglie con i requisiti di Virgin Galactic e il suo esclusivo profilo aeronautico. Analizzare i requisiti normativi del caso, studiare le infrastrutture e garantire la capacità della catena di fornitura per sostenere voli spaziali ripetuti faranno parte di questa fase iniziale dello studio di fattibilità. Presumendo che questi criteri siano soddisfatti, la seconda fase dell'esame si estenderebbe quindi alla considerazione dei requisiti della forza lavoro nella regione, oltre al potenziale stimolo economico per l'Italia e la Puglia in particolare, risultante dai numerosi voli spaziali alla settimana.

L'annuncio giunge 18 mesi successivamente alla ricerca condotta da membri dell'Aeronautica italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla missione "Galactic 01" di Virgin Galactic del giugno 2023 dallo Spaceport America in New Mexico. La missione ha segnato il primo volo spaziale commerciale della Società.

“Lo sviluppo di spazioporti di livello mondiale in località di rilievo è essenziale per il nostro obiettivo di estendere i voli spaziali con passeggeri in tutto il mondo, e siamo onorati di collaborare con il Governo italiano per portare le attività delle linee spaziali di Virgin Galactic in Italia e sul continente europeo”, ha spiegato Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic. “Questo studio getta le basi per attivare i vantaggi economici e sociali dei viaggi spaziali commerciali, e siamo entusiasti al pensiero dei clienti di Virgin Galactic che dallo spazio ammirano lo stivale dell'Italia dai finestrini dei nostri aeromobili spaziali”.

“Oggi, la nostra collaborazione fa un notevole passo avanti. Insieme, condurremo uno studio di fattibilità per determinare le condizioni per le operazioni suborbitali dallo Spazioporto di Grottaglie secondo le normative dell'ENAC ispirate dal modello statunitense”, ha dichiarato Fabio Nicolai, Vice Direttore Generale dell'ENAC. “Quest'opera getterà le basi di operazioni commerciali sicure e sostenibili in Italia”.

L'Aeroporto di Grottaglie è gestito da Aeroporti di Puglia ed è stato designato spazioporto commerciale dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nel 2018, diventando il primo spazioporto orizzontale in Italia e il primo nell'Unione Europea. Lo Spazioporto di Grottaglie è principalmente destinato a fornire una base per i voli spaziali suborbitali, destinati sia a passeggeri privati che alla ricerca, come centro di eccellenza per il trasporto suborbitale commerciale e l'esplorazione spaziale nel bacino del Mediterraneo. La regione Puglia e il governo italiano hanno recentemente destinato un finanziamento di 70 milioni di euro allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale necessaria per l'attività dello Spazioporto di Grottaglie.

“Siamo entusiasti di collaborare con Virgin Galactic e dimostrare come lo Spazioporto di Grottaglie sia in grado di fornire le infrastrutture, le competenze di alto livello e i servizi necessari per i voli suborbitali”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, che gestisce la sede. “Lo Spazioporto di Grottaglie è diventato un polo europeo per lo sviluppo di nuove tecnologie aerospaziali e un catalizzatore di progetti pionieristici nella nuova economia spaziale”.

Vito Bavaro, Dirigente presso il Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia ha aggiunto, “Estendere i viaggi spaziali commerciali alla nostra regione si allinea perfettamente con gli investimenti che stiamo già facendo in ricerca e innovazione, nello sviluppo di competenze all'avanguardia e di politiche per rafforzare l'ecosistema aerospaziale della regione. Crediamo che Virgin Galactic sia un partner ideale nella nostra missione di fornire una base regionale per i voli suborbitali nel bacino del Mediterraneo”.

Informazioni su Virgin Galactic Holdings

Virgin Galactic è una società di viaggi aerospaziali e spaziali, pioniera di voli spaziali per passeggeri privati e ricercatori con le sue navi spaziali all’avanguardia e aeromobili ad alta quota. Scala e redditività sono guidate da veicoli di nuova generazione in grado di trasportare essere umani nello spazio con frequenza senza precedenti e una struttura di costi leader nel settore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.virgingalactic.com.

Informazioni sull'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) agisce come l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, operante nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione. Nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale di regolazione e controllo, l'ENAC promuove lo sviluppo dell'aviazione civile e dei sistemi aeroportuali garantendo la sicurezza operativa e dei voli, proteggendo i diritti dei passeggeri, valorizzando la qualità dei servizi e promuovendo la competitività equa, pur rispettando la sostenibilità ambientale. L'ENAC è particolarmente sensibile all'innovazione, con una concentrazione sui settori emergenti nell'aviazione e nei trasporti aerospaziali, guidando progressi che contribuiscono alla modernizzazione e alla competitività del settore aeronautico italiano. L'Ente collabora attivamente con organizzazioni nazionali e internazionali a supporto della crescita sostenibile e dell'innovazione nell'industria.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni previsionali sono intese in conformità con le disposizioni di approdo sicuro per le dichiarazioni previsionali contenute nel Paragrafo 27A del 1933, e successive modifiche e integrazioni (il “Securities Act”) e nel Paragrafo 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche e integrazioni (l'“Exchange Act”). Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, diverse da quelle di carattere storico, comprese, ma non in via limitativa, dichiarazioni riguardanti il nostro sodalizio con ENAC, incluso lo studio programmato per valutare la fattibilità tecnica e normativa delle attività aerospaziali dallo Spazioporto di Grottaglie e i nostri piani di ampliare le nostre operazioni di volo commerciale a livello globale, sono dichiarazioni previsionali. Le parole “credere”, “potrebbe”, “farà”, “stimare”, “potenziale”, “continuare”, “anticipare”, “intendere”, “aspettarsi”, “strategia”, “futuro”, “potrebbe”, “vorrebbe”, “progetto”, “piano”, “obiettivo” ed espressioni simili sono finalizzate a identificare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali utilizzano queste parole o espressioni. Queste dichiarazioni non sono né promesse né garanzie, ma comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri importanti fattori che potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi, le prestazioni o gli esiti siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futura espressa o implicita nelle dichiarazioni previsionali, compresi, ma non solo, i risultati dello studio di fattibilità pianificato con ENAC, la nostra capacità di espansione delle nostre operazioni a livello internazionale, qualsiasi ritardo nei voli commerciali futuri della nostra flotta aerospaziale, la nostra capacità di sviluppare e testare con successo i nostri velivoli di nuova generazione, e il tempo e i costi associati a questo, i nostri requisiti di capitali previsti e la disponibilità di ulteriori finanziamenti, e gli altri fattori, rischi e incertezze incluse nel nostro Rapporto annuale sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023, oltre alle nostre relazioni depositate successivamente sui Moduli 10-Q e 8-K, in quanto tali fattori possono essere aggiornati periodicamente in altri nostri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), accessibile sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e nella sezione Relazioni con gli investitori del nostro sito all'indirizzo www.virgingalactic.com, che potrebbe far sì che i nostri risultati attuali differiscano materialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali espresse nel presente comunicato stampa. Tali dichiarazioni previsionali rappresentano le stime dell'amministrazione alla data del presente comunicato stampa. Anche se potremmo decidere di aggiornare tali dichiarazioni previsionali in futuro, non ci assumiamo alcun obbligo a farlo, anche se eventi successivi dovessero modificare le nostre opinioni.