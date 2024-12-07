Archax和XDC Network建立合作伙伴关系以推动真实世界资产代币化的创新和增长

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 英国首家受FCA监管的数字证券交易所、经纪商和托管商Archax今天宣布与企业级第一层EVM兼容区块链XDC Network建立新的合作伙伴关系。 根据该合作关系，两家公司将把受监管的数字资产平台与创新区块链解决方案结合起来，使金融机构能够低成本、高效率地获取代币化真实资产（RWA），并在此过程中扩大数字资产的应用范围，彻底改变全球金融市场。

双方的合作让用户能够通过XDC网络平台访问Archax上市的数字资产。 Archax是业内领先的创新者，最近宣布将更多蓝筹资产管理公司的货币市场基金纳入其平台。XDC是旨在支持全球支付和现实世界资产的网络，其重点是可扩展性、安全性和互操作性。

Archax结构主管Keith O'Callaghan表示，“我们很高兴能与XDC Markets合作，他们是区块链和代币化领域的领军企业，与我们共享抓住代币化经济下一波浪潮的愿景。自成立以来，数字资产的创新和发展一直是我们的核心。底层区块链DLT技术和代币化将通过创造全新的金融和交易工具，重塑传统金融市场。作为一家受监管的企业，我们完全有能力提供机构级产品、服务和基础设施，为TradFi进入数字世界架起桥梁。”

为现实世界资产代币化造势

根据Standard Chartered的报告，到2034年，代币化真实世界资产的市场规模预计将达到30.1万亿美元。对代币化货币市场基金等解决方案的需求正在不断增长，这使金融科技公司和加密货币领域的公司能够以数字形式获得收益工具，这些工具还可以用来转移价值，同时保持灵活性。

XDC Network的最新升级版现在支持每秒2,000笔交易。XDC Network市场总监Angus O'Callaghan表示，“XDC Network的建立考虑了贸易金融的需求。凭借我们平台强大的性能和功能，我们为机构提供现实世界资产代币化的理想协议。在数字资产领域，这些机构希望与致力于确保透明高效交易的受监管实体合作。与Archax这个业界值得信赖的品牌合作，将我们的共同愿景变为现实。”

O'Callaghan继续说："我们的重点始终是为客户提供顶级解决方案。通过XDC Network，我们为客户提供接触各种潜在合作伙伴和发行商的机会。”

Archax一直被公认为数字资产领域的领导者。今年10月，由于在改造资本市场基础设施和推动数字资产领域应用方面所做的努力，Archax获得了Ripple创新奖。

关于Archax

Archax是伦敦首家受FCA监管的数字证券交易所。Archax以机构为目标客户，同时拥有FCA经纪、托管和加密许可。Archax由来自传统资本市场的专家创立，并由成就卓著的顾问委员会提供支持。Archax在区块链世界和现有投资领域之间架起了一座可靠桥梁。 Archax团队适应高度监管市场的工作，对区块链领域和代币化也有深刻理解，并对如何发展这些领域和以透明的方式向机构开放数字资产具有远见卓识。 Archax的解决方案采用成熟、灵活、可扩展、高性能的基础设施，并集成到现有的机构交易工作流程中。 要了解更多信息，请访问https://archax.com/

关于XDC Network

XDC Network是专为支持贸易融资和RWA代币化而开发的区块链。作为高度优化、兼容 EVM的第1层，XDC Network通过委托权益证明（dPoS）机制达成共识，交易时间仅需几秒，矿工费用几乎为零，每秒交易量（TPS）很高。 XDC网络具有安全、可扩展和高效的特点，可支持多种新型区块链用例，并为企业级区块链应用提供最先进的基础设施。 要了解更多信息，请访问https://XinFin.org或https://XDC.org。

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