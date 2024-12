Archax e XDC Network formam parceria para impulsionar a inovação e o crescimento na tokenização de ativos no mundo real

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--Archax, a primeira bolsa, corretora e custodiante de títulos digitais regulamentada pela FCA do Reino Unido, anunciou hoje uma nova parceria com a XDC Network, uma blockchain de camada 1 de nível empresarial compatível com EVM. Com a parceria, as duas empresas combinarão o poder de uma plataforma de ativos digitais regulamentada com soluções inovadoras de blockchain para permitir que as instituições financeiras acessem ativos do mundo real (RWA) tokenizados de forma econômica e eficiente e, no processo, ampliem a adoção de ativos digitais e revolucionem os mercados financeiros globais.

A colaboração permite o acesso a ativos digitais listados na Archax por meio da plataforma XDC Network. A Archax é líder em inovação no setor e anunciou recentemente a inclusão de fundos do mercado monetário de vários outros gerentes de ativos de primeira linha em sua plataforma. A XDC é uma rede projetada para promover pagamentos globais e ativos do mundo real com foco na escalabilidade, segurança e interoperabilidade.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a XDC Markets, líder no espaço de blockchain e tokenização, e uma empresa que compartilha nossa visão de capturar a próxima onda da economia tokenizada”, disse Keith O'Callaghan, chefe de Estruturação da Archax. “A inovação e a evolução dos ativos digitais estão em nossa essência desde o início. A tecnologia blockchain de contabilidade distribuída (DLT) e a tokenização estão definidas para remodelar os mercados financeiros tradicionais, criando um conjunto totalmente novo de instrumentos financeiros e de negociação. Como agente regulamentado, estamos perfeitamente posicionados para fornecer produtos, serviços e infraestrutura de nível institucional que fazem a ponte entre a TradFi e o mundo digital.”

Impulso da tokenização de ativos do mundo real

De acordo com um relatório da Standard Chartered, o mercado de ativos do mundo real tokenizados deverá atingir US$ 30,1 trilhões até 2034. A demanda está crescendo por soluções como fundos de mercado monetário tokenizados, permitindo que as fintechs e empresas no espaço de criptomoeda acessem instrumentos de rendimento em formato digital que também podem ser usados para transferir valor, mantendo a flexibilidade.

A última atualização da XDC Network agora suporta 2 mil transações por segundo. “A XDC Network foi construída com o financiamento do comércio em mente”, disse Angus O'Callaghan, diretor de Mercados da XDC Network. “Com a solidez do desempenho e da funcionalidade de nossa plataforma, temos o protocolo ideal para a tokenização de ativos no mundo real para instituições. No âmbito de ativos digitais, essas instituições desejam trabalhar com entidades regulamentadas que podem garantir que as transações sejam transparentes e eficientes”, afirmou O'Callaghan. “A parceria com a Archax, um nome de confiança do setor, dá vida à nossa visão compartilhada.”

“Nosso objetivo sempre foi oferecer as melhores soluções para nossos clientes”, continuou O'Callaghan. “Com a XDC Network, estamos desbloqueando o acesso a uma gama diversificada de potenciais parceiros e emissores para nossos clientes.”

A Archax tem sido consistentemente reconhecida como líder no espaço de ativos digitais. Em outubro, a empresa recebeu o Prêmio de Inovação da Ripple por seus esforços para transformar a infraestrutura do mercado de capitais e impulsionar a adoção no espaço de ativos digitais.

Sobre a Archax

A Archax é a primeira bolsa de valores digital regulamentada pela FCA em Londres. Dirigida às instituições, a Archax também conta com suas permissões de corretagem, custódia e criptografia da FCA. Fundada por especialistas dos mercados de capital tradicionais e apoiada por um conselho consultivo bem-sucedido, a Archax oferece uma ponte confiável entre o mundo do blockchain e o espaço de investimento existente. A equipe da Archax está acostumada a trabalhar em mercados altamente regulamentados e tem um profundo conhecimento do cenário do blockchain e da tokenização, bem como uma visão de como evoluí-los e abrir os ativos digitais para as instituições de forma transparente. As soluções da Archax são desenvolvidas usando uma infraestrutura comprovada, resiliente, dimensionável e de alto desempenho, integrada ao fluxo de trabalho de negociação institucional existente. Para mais informações, acesse: https://archax.com/.

Sobre a Rede XDC

A XDC Network é uma blockchain desenvolvida especificamente para dar suporte ao financiamento comercial e à tokenização de RWA. Uma camada 1 altamente otimizada e compatível com EVM, a XDC Network chega a um consenso por meio de um mecanismo de prova de participação delegada (dPoS), que permite um tempo de transação de meros segundos, taxas de gás próximas de zero e um alto número de transações por segundo (TPS). Segura, dimensionável e altamente eficiente, a XDC Network potencializa uma ampla gama de novos casos de uso de blockchain e fornece infraestrutura de última geração para aplicativos de blockchain de nível empresarial. Para mais informações, acesse https://XinFin.org ou https://XDC.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.