Archax 與 XDC Network 建立合作夥伴關係，以推動 現實世界資產代幣化的創新和增長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Archax，英國首家受 FCA 監管的數碼證券交易所、經紀商和託管商，今日宣布與 XDC Network（一個企業級 Layer-1 EVM 相容區塊鏈）建立新的合作夥伴關係。根據合作協議，兩家公司將結合受監管數碼資產平台的實力與創新的區塊鏈解決方案，使金融機構能夠以具成本效益和高效的方式使用代幣化的現實世界資產(RWA)，並在此過程中擴大數碼資產的採用，徹底改變全球金融市場。

此合作使能透過 XDC Network 平台存取 Archax 上列出的數位資產。Archax 是業界領先的創新者，並最近宣布新增貨幣市場基金至其平台，這些基金來自更多藍籌資產管理公司。XDC 是一個旨在支持全球支付和實體資產的網絡，專注於可擴展性、安全性和互操作性。

「我們很興奮能與 XDC Markets 合作，他們是區塊鏈和代幣化領域的領導者，也是一家與我們擁有共同願景，期盼抓住代幣化經濟下一波浪潮的公司，」Archax 架構主管 Keith O’Callaghan 表示。「數位資產的創新和發展自我們成立以來一直是我們的核心。底層的區塊鏈 DLT 技術和代幣化將透過創造一套全新的金融和交易工具來重塑傳統金融市場。作為一個受監管的機構，我們完全有能力提供機構級的產品、服務和基礎設施，將傳統金融 (TradFi) 連接到數位世界。」

現實世界資產代幣化發展勢頭正盛

根據Standard Chartered的一份報告，代幣化現實世界資產的市場預計到2034年將達到30.1萬億美元。對於諸如代幣化貨幣市場基金之類的解決方案的需求正在增長，使金融科技公司和加密領域的公司能夠以數位形式獲得收益型工具，這些工具也可用於轉移價值，同時保持靈活性。

XDC Network 最新升級現已支持每秒 2,000 筆交易。XDC Network 市場主管 Angus O’Callaghan 表示：「XDC Network 的構建以貿易融資為核心。」他繼續說道：「憑藉我們平台強大的性能和功能，我們擁有為機構進行現實世界資產代幣化的理想協議。在數位資產領域，這些機構渴望與受監管的實體合作，以確保交易的透明度和效率。」O’Callaghan 最後表示：「與業界信賴的 Archax 合作，將我們共同的願景變為現實。」

O’Callaghan 繼續說道：「我們一直以來都專注於為客戶提供頂尖的解決方案。藉由 XDC Network，我們正為客戶開啟通往各種潛在合作夥伴和發行商的大門。」

Archax 一直以來都被公認為數位資產領域的領導者。十月，該公司因其在轉型資本市場基礎設施和推動數位資產領域採用方面所做的努力，榮獲 Ripple 的創新獎。

關於 Archax

Archax 是倫敦首家受 FCA 監管的數位證券交易所。Archax 的目標客戶是機構，同時也擁有 FCA 經紀、託管和加密貨幣許可。Archax 由來自傳統資本市場的專家創立，並由經驗豐富的顧問委員會支持，在區塊鏈世界和現有投資領域之間搭建起可靠的橋樑。Archax 團隊習慣於在高度監管的市場中工作，並且對區塊鏈格局和代幣化有著深入的了解，以及如何發展它們並以透明的方式向機構開放數位資產的願景。Archax 的解決方案是使用經過驗證的、具有彈性的、可擴展的、高性能的基礎設施構建的，並整合到現有的機構交易流程中。欲了解更多資訊，請造訪：https://archax.com/

關於 XDC Network

XDC Network 是一個專為支援貿易融資和 RWA 代幣化而開發的區塊鏈。作為一個高度優化、與 EVM 兼容的第一層網絡 (Layer 1)，XDC Network 通過委託權益證明 (dPoS) 機制達成共識，從而實現僅需幾秒的交易時間、接近於零的 Gas 費用以及每秒高交易量 (TPS)。XDC Network 安全、可擴展且高效，可為各種新型區塊鏈用例提供支援，並為企業級區塊鏈應用程式提供最先進的基礎設施。 欲了解更多資訊，請造訪： https://XinFin.org或https://XDC.org。

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