PUMA攜手adam&eveDDB部署全新全球品牌策略

全球運動公司PUMA與創意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌行銷策略，延續其品牌升級之旅，旨在將PUMA打造成為首屈一指的機能型運動品牌。(照片：美國商業資訊)

全球運動公司PUMA與創意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌行銷策略，延續其品牌升級之旅，旨在將PUMA打造成為首屈一指的機能型運動品牌。(照片：美國商業資訊)

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動公司PUMA與創意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌行銷策略，延續其品牌升級之旅，旨在將PUMA打造成為首屈一指的機能型運動品牌。

PUMA由Rudolf Dassler創立於1948年，其誕生源自於一個願景：打造能讓運動員展現敏捷、速度和PUMA精神的鞋款。75年來，PUMA始終站在創新的最前沿，與世界上速度最快的運動員、知名俱樂部和傳奇聯盟合作，不斷挑戰運動表現的極限。在過去的幾年中，運動文化已經從狹隘地關注勝利，轉向汗水、勇氣和與困難的抗爭等更真實和人性化的元素。

PUMA近期任命Julie Legrand為全球品牌策略與傳播資深總監旨在為其獨特的旅程掀開新篇章。Legrand曾任H&M全球品牌總監，並在Procter & Gamble有著十多年的工作經驗，她在2024年致力於完善PUMA的品牌DNA和架構，打造一個獨特而大膽的市場定位。 「今年稍早加入PUMA團隊後，我的任務之一就是監督並進一步提升PUMA品牌在消費者心目中的形象。我很高興能與adam&eveDDB合作，深入研究我們的DNA，並為2025年開發品牌活動，將我們的全新全球品牌策略付諸實踐。」

PUMA品牌與行銷副總裁Richard Teyssier表示：「PUMA是世界上最優秀運動員、團隊和形像大使的家，我們的目標很明確，就是要將PUMA定位為領先的機能運動品牌。我們立志走在創新和潮流的最前線，不僅在產品方面，更是在品牌和行銷上。adam&eveDDB是能夠幫助我們與消費者建立情感連結的合作夥伴，同時將我們廣泛的運動產品組合中的PUMA品牌凝聚在同一個全球策略之下。」

今年，PUMA與創意公司adam&eveDDB合作，致力於將情感視為企業與消費者每一次互動的核心。adam&eveDDB的策略是將PUMA無與倫比的特質推到最前線，從而提升品牌形象，使其成為首屈一指的機能運動品牌。 「能夠推廣PUMA的一切於我們而言是一份禮物。我們在倫敦和柏林的團隊沉浸在讓人們能夠運動起來的各種感受中，我們迫不及待地想要講述這個已經由Julie及其團隊提煉得相當精彩的獨特品牌故事。」adam&eveDDB執行長Miranda Hipwell表示。

adam&eveDDB的首個PUMA全球品牌行銷活動將於2025年春季開啟。adam&eveDDB的倫敦和柏林團隊將負責PUMA的相關事宜。

PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球擁有超過20,000名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

adam&eveDDB

adam&eveDDB是一家創意公司，總部設在倫敦、柏林、紐約和舊金山。他們相信創意的力量能為品牌釋放商業優勢，致力於打造一個讓人感到溫馨且負責任的公司。與其合作的客戶包括Amazon、CALM、PlayStation、Eurostar、Marmite、Lloyds Bank、Savills、Volkswagen和MARS。

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