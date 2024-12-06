APRIL Group加强在中国的业务，继续拓展国际市场

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- APRIL Group通过加强其在上海和整个泛亚地区的业务，向居住在本地或海外的人们提供健康保险解决方案，进一步推进了其发展。继最近几个月在中东迪拜和德国科隆开设办事处之后，APRIL正在加快其国际扩张步伐。

通过加强在中国的业务，该集团正在巩固其在亚洲的足迹，目前已在亚洲7个市场（中国、中国香港、印度尼西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾）开展业务。APRIL International为个人和公司的所有国际流动项目提供支持，并为高净值人士提供优质的本地医疗保健网络。

为了进一步拓展在中国的业务，APRIL International选择利用其长期战略保险合作伙伴AIG的专业知识。此次合作将APRIL在设计产品组合和管理分销网络方面的优势与AIG的本地专业知识相结合，使中国公司和个人能够从针对其所有健康问题的定制保​​险解决方案中受益，并能够使用世界上大型的医疗保健网络之一。

APRIL Group首席执行官Eric Maumy表示：“亚洲市场已经是一个重要且潜力巨大的市场，我们已在此成功运营了超过18年。我们在中国的业务不断扩大，这标志着我们在2027年前成为全球冠军的发展战略上又向前迈出了一步。我们已经在19个国家/地区开展业务，在未来几个月内，我们计划通过新建和收购的方式向新的地区扩张。”

APRIL International亚洲和中东地区首席执行官Romain Di Meglio表示：“为我们的合作伙伴和投保人提供本地支持是我们在国际医疗市场实现可持续增长的关键之一。通过扩大我们的医疗保健网络和开发日益符合当地需求的保险解决方案，我们在上海的业务得到加强，这将使我们能够进一步加快在中国和亚洲的发展。此举彰显了我们对中国市场的长期承诺。”

APRIL Group的发展战略以三大支柱为基础：

国际化

多元化

巩固集团的历史专长

关于APRIL

APRIL是法国领先的批发经纪商，拥有一个由17,000家合作经纪商组成的网络。APRIL拥有2,900名员工，致力于为客户和合作伙伴（个人、专业人士和企业）提供卓越的体验，将人力和技术的精华相结合，为个人、专业人士和VSE提供健康和人身保障、贷款保险、国际健康保险(iPMI)、财产和意外险细分市场保险和资产管理。APRIL立志成为一家数字化、全渠道和敏捷的运营商，成为客户体验的倡导者和市场领导者，同时致力于履行其Oxygen方法中提出的社会责任问题。APRIL Group在19个国家/地区开展业务，2023年的营业额超过6.3亿欧元。

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