Vevo Therapeutics 与 Parse Biosciences GigaLab 合作，生成 1 亿个细胞图谱，用于 AI 驱动的药物研发。

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Parse Biosciences，一家领先的、提供便捷且可扩展的单细胞测序解决方案的供应商，今天宣布生成了迄今为止世界上最大的单细胞数据集，总计 1 亿个细胞。这一令人瞩目的里程碑是利用 Parse Biosciences 的 GigaLab在短短一个月内实现的，并且是与Vevo Therapeutics合作完成的，以推进其基于 AI 的药物研发工作。

这个首创的数据集，名为 Tahoe-100，包含 1 亿个细胞和 6 万个条件，涵盖了 50 种不同肿瘤模型的 1200 种药物治疗。除了与 Vevo 合作生成的用于 AI 药物研发的数据集外，Parse GigaLab 目前正在进行各种应用的大规模项目，包括额外的扰动筛选、用于生成式 AI 模型的数据以及用于群体研究的图谱绘制。

“这个数据集对于 Vevo 团队和 Mosaic 平台来说是向前迈出的重要一步，”Vevo 的首席科学官兼联合创始人 Johnny Yu 博士说。“在过去的两年里，我们改进了我们的平台，并且通过使用 Parse GigaLab，我们现在可以生成以巨大的速度和规模推动基于 AI 的药物研发所需的数据。这将帮助我们更快地研发新疗法。”

通过利用 Parse 的 Evercode™ 技术，GigaLab 能够提供海量的单细胞数据集，以满足研究人员日益增长的规模需求。除了规模和容量之外，数据的生成速度也非常快。对于与 Vevo 合作生成的 Tahoe-100 数据集，实验流程的湿实验室部分仅用 1 个月就完成了。与 Ultima Genomics 合作的高通量 UG 100™ 测序平台为这个基础数据提供了超低成本和高质量的测序数据。

“此项目展现了GigaLab在速度、质量和巨大规模方面的能力，”Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg表示。“我们非常高兴能将GigaLab的强大功能带给Vevo和其他生物制药合作伙伴，从而促成突破性发现并推进药物开发。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借由联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse已筹集了超过1亿美元的资金，其产品目前被全球2000多家客户所采用。其日益丰富的产品组合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及数据分析解决方案Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/ 。

关于 Vevo Therapeutics

Vevo Therapeutics 是一家生物技术公司，利用其体内药物研发平台和新一代人工智能模型，为更多患者开发更优良的药物。该公司的 Mosaic 平台率先实现了体内数据生成的可扩展性，并具有单细胞精度，能够在药物研发的第一步就捕捉疾病的体内环境，并比目前的体外试验更好地反映患者对药物反应的多样性。Vevo 正在使用 Mosaic 构建全球最大的体内图谱，以展现药物如何与患者细胞相互作用，并在其数据上训练人工智能模型，以发现其他技术无法检测到的新靶点和药物。位于加州旧金山，Vevo是由一群发明家和思想领袖创立，他们开发了针对“无药可用”靶点的药物 ，并在基因组学、计算生物学和化学领域发明了新的方法。Vevo得到了生命科学和技术交叉领域领先投资者的支持，包括General Catalyst、Wing Venture Capital、Mubadala Capital、AIX Ventures和Camford Capital。了解更多信息，请访问 www.vevo.ai，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。

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