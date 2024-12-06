Vevo Therapeutics與Parse Biosciences GigaLab合作，為人工智慧藥物開發生成一億個細胞圖譜

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 易用且可擴展的單細胞定序解決方案一流供應商Parse Biosciences今天宣布生成截至目前為止全球規模最大的一套單細胞資料集，內含一億個細胞的資料。計畫團隊在使用Parse Biosciences的GigaLab僅僅一個月後便達成這個驚人的里程碑式成就，促成合作夥伴Vevo Therapeutics的人工智慧藥物開發工作。

這個首開先河的資料集名為「Tahoe-100」，內含一億個細胞的資料和6萬種情況，以及50種不同腫瘤模型的1200種藥物治療。除了與Vevo合作生成人工智慧藥物開發資料集之外，Parse GigaLab目前另有幾項大規模的應用計畫，包括擾動篩選、生成式人工智慧模型的資料，以及人口研究的圖譜。

「對Vevo團隊和Mosaic平台來說，這個資料集讓我們向前跨出了重要的一步。」Vevo科學長暨共同創辦人Johnny Yu博士說，「過去兩年來，我們努力完善平台；而使用Parse GigaLab讓我們現在得以用驚人的速度與規模生成促動人工智慧藥物開發所需的資料，有助於提升加速發現新療法的能力。」

GigaLab採用Parse的Evercode™技術，能夠提供大量單細胞資料集，滿足研究人員日益成長的規模需求。除了規模和納受量之外，生成資料的速度也相當驚人。就拿與Vevo合作生成的Tahoe-100資料集來說，完成工作流程的濕實驗室 (wet lab) 部分僅用了1個月的時間。有賴Ultima Genomics產出量超高的UG 100™定序平台，才有這套成本超低、測序資料品質一流的基礎資料。

「這個計劃展現了GigaLab提供速度、品質和大幅可擴展性的能力。」Parse Biosciences執行長暨共同創辦人Alex Rosenberg說，「我們非常高興，Vevo和其他生醫合作夥伴能夠運用GigaLab的力量完成突破性的開發工作，推動藥物研發。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉由共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學開發的技術，Parse已籌集了超過1億美元的資金，其產品目前被全球2000多家客戶所採用。其日益豐富的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/。

關於Vevo Therapeutics

生物科技公司Vevo Therapeutics使用它的in vivo（活體內）藥物開發平台和下世代生成式人工智慧模型為更多患者研發更好的藥物。該公司的Mosaic平台是第一個讓in vivo資料生成可擴展、並達到單細胞精度的平台，可在藥物開發的第一步便攫取疾病的in vivo脈絡，讓目前的in vitro（活體外）藥物反應測定更能代表多樣患者。Vevo正在使用Mosaic建立世界最大的in vivo圖譜，呈示藥物如何與患者細胞相互作用，並根據其資料訓練人工智慧模型，以找到其他技術無法檢測到的新標的和藥物。Vevo位於舊金山，由一群發明家與思想領袖創立。他們發現了針對「不可成藥」標靶的藥物，並發明了基因體學、計算生物學和化學的新方法。Vevo獲得生命科學和科技產業一流投資者的支持，包括General Catalyst、Wing Venture Capital、Mubadala Capital、AIX Ventures和Camford Capital。請前往www.vevo.ai瀏覽更多相關資訊，並在LinkedIn和Twitter追蹤我們的動向。

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