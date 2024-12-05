Andersen Global在加勒比海地區成立成員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global進一步拓展其全球格局，自2020年以來的合作公司Robley Baynes正式成為成員公司並使用Andersen名稱。Andersen in Trinidad and Tobago是加勒比地區的首家成員公司，也是Andersen品牌在該地區首次亮相，並進一步鞏固了該組織的全球影響力。

在合夥人Kendell Robley和Mikhail Baynes的領導下，Andersen in Trinidad and Tobago與客戶密切合作，提供稅務、諮詢、財務、企業和管理方面的無縫服務。公司以客戶為中心的業務模式旨在為客戶量身打造高品質的綜合解決方案，以滿足與日俱增的全球需求。

Kendell和Mikhail表示：「多年來，我們的公司取得了巨大發展，我們的團隊兢兢業業，在不斷變化的商業環境中提供全面、優質的解決方案。成為Andersen Global成員公司後，我們將繼續致力於推動整個加勒比地區的發展，確保客戶的成功。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Andersen in Trinidad and Tobago的成立顯示了我們的全球組織不斷增長的實力，以及我們對建立綜合平台的承諾。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.8萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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