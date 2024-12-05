PUMA携手adam&eveDDB部署全新全球品牌策略

全球体育用品公司PUMA与创意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌营销策略，延续其品牌升级之旅，旨在将PUMA打造成为首屈一指的机能型运动品牌。 (照片：美国商业资讯)

全球体育用品公司PUMA与创意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌营销策略，延续其品牌升级之旅，旨在将PUMA打造成为首屈一指的机能型运动品牌。 (照片：美国商业资讯)

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育用品公司PUMA与创意公司adam&eveDDB合作，在2025年以全新的品牌营销策略，延续其品牌升级之旅，旨在将PUMA打造成为首屈一指的机能型运动品牌。

PUMA由Rudolf Dassler创立于1948年，其诞生源于一个愿景，即打造能够让运动员展现敏捷、速度和PUMA精神的鞋款。75年来，PUMA始终站在创新的最前沿，与世界上速度最快的运动员、知名俱乐部和传奇联盟合作，不断挑战运动表现的极限。在过去的几年里，体育文化已经从狭隘地关注胜利，转向汗水、勇气和与困难的抗争等更加真实和人性化的元素。

PUMA近期任命Julie Legrand为全球品牌战略与传播高级总监，旨在为其独特的旅程掀开新篇章。Legrand曾任H&M全球品牌总监，并在Procter & Gamble有着十多年的工作经验，她在2024年致力于完善PUMA的品牌DNA和架构，打造一个独特而大胆的市场定位。“今年早些时候加入PUMA团队后，我的任务之一就是监督并进一步提升PUMA品牌在消费者心目中的形象。我很高兴能与adam&eveDDB合作，深入研究我们的DNA，并为2025年开发品牌活动，将我们的全新全球品牌战略付诸实践。通过他们充满情感的创意，我们能够与消费者建立更深层次、更有意义的联系。”

PUMA品牌与营销副总裁Richard Teyssier表示：“PUMA是世界上最优秀运动员、团队和形象大使的家，我们的目标很明确，就是要将PUMA定位为领先的机能运动品牌。我们立志走在创新和潮流的最前沿，不仅在产品方面，更是在品牌和营销上。adam&eveDDB是能够帮助我们与消费者建立情感联系的合作伙伴，同时将我们广泛的运动产品组合中的PUMA品牌凝聚在同一个全球战略之下。“

今年，PUMA与创意公司adam&eveDDB合作，致力于将情感作为企业与消费者每一次互动的核心。adam&eveDDB的策略是将PUMA无与伦比的特质推到最前线，从而提升品牌形象，使其成为首屈一指的机能运动品牌。“能够推广PUMA的一切于我们而言是一份礼物。我们在伦敦和柏林的团队沉浸在让人们能够运动起来的各种感受中，我们迫不及待地想要讲述这个已经由Julie及其团队提炼得相当精彩的独特品牌故事。”adam&eveDDB首席执行官Miranda Hipwell表示。

adam&eveDDB的首个PUMA全球品牌营销活动将于2025年春季开启。adam&eveDDB的伦敦和柏林团队将负责PUMA的相关事宜。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。70多年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的机能型或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有超过20,000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

adam&eveDDB

adam&eveDDB是一家创意公司，总部设在伦敦、柏林、纽约和旧金山。他们相信创意的力量能为品牌释放商业优势，致力于打造一个让人感到温馨且负责任的公司。与其合作的客户包括Amazon、CALM、PlayStation、Eurostar、Marmite、Lloyds Bank、Savills、Volkswagen和MARS。

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