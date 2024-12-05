Andersen Global在加勒比地区成立成员公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global进一步拓展其全球格局，自2020年以来的合作公司Robley Baynes正式成为成员公司并使用Andersen名称。Andersen in Trinidad and Tobago是加勒比地区的首家成员公司，也是Andersen品牌在该地区首次亮相，并进一步巩固了该组织的全球影响力。

在合伙人Kendell Robley和Mikhail Baynes的领导下，Andersen in Trinidad and Tobago与客户密切合作，提供税务、咨询、财务、企业和管理方面的无缝服务。公司以客户为中心的业务模式旨在为客户量身定制高质量的综合解决方案，以满足日益增长的全球需求。

Kendell和Mikhail表示：“多年来，我们的公司取得了巨大发展，我们的团队兢兢业业，在不断变化的商业环境中提供综合、优质的解决方案。成为Andersen Global成员公司后，我们将继续致力于推动整个加勒比地区的发展，确保客户的成功。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Andersen in Trinidad and Tobago的成立显示了我们的全球组织不断增长的实力，以及我们对建立综合平台的承诺。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.8万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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