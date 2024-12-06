APRIL Group加強在中國的業務，繼續拓展國際市場

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 通過加強在中國的業務，該集團正在鞏固其在亞洲的足跡，目前已在亞洲7個市場（中國、中國香港、印尼、新加坡、泰國、越南和菲律賓）開展業務。APRIL International為個人和公司的所有國際流動項目提供支援，並為高淨值人士提供優質的本地醫療保健網路。

透過加強在中國的業務，該集團正在鞏固其在亞洲的足跡，目前已在亞洲7個市場（中國、中國香港、印尼、新加坡、泰國、越南和菲律賓）開展業務。APRIL International為個人和公司的所有國際流動項目提供支援，並為高淨值人士提供優質的本地醫療保健網路。

APRIL Group首席執行官Eric Maumy表示：“亞洲市場已經是一個重要且潛力巨大的市場，我們已在此成功運營了超過18年。我們在中國的業務不斷擴大，這標誌著我們在2027年前成為全球冠軍的發展戰略上又向前邁出了一步。我們已經在19個國家/地區開展業務，在未來幾個月內，我們計畫通過新建和收購的方式向新的地區擴張。”

APRIL Group執行長Eric Maumy表示：「亞洲市場已經是一個重要且潛力巨大的市場，我們已在此成功營運了超過18年。我們在中國的業務不斷擴大，這標誌著我們在2027年前成為全球冠軍的發展戰略上又向前邁出了一步。我們已經在19個國家/地區開展業務，在未來幾個月內，我們計畫通過新建和收購的方式向新的地區擴張。」

APRIL International亞洲和中東地區執行長Romain Di Meglio表示：「為我們的合作夥伴和投保人提供本地支持是我們在國際醫療市場實現永續增長的關鍵之一。透過擴大我們的醫療保健網路和開發日益符合當地需求的保險解決方案，我們在上海的業務得到加強，這將使我們能夠進一步加快在中國和亞洲的發展。此舉彰顯了我們對中國市場的長期承諾。」

APRIL Group的發展戰略以三大支柱為基礎：

國際化

多元化

鞏固集團的歷史專長

關於APRIL

APRIL是法國領先的批發經紀商，擁有一個由17,000家合作經紀商組成的網路。APRIL擁有2,900名員工，致力於為客戶和合作夥伴（個人、專業人士和企業）提供卓越的體驗，將人力和技術的精華相結合，為個人、專業人士和VSE提供健康和人身保障、貸款保險、國際健康保險(iPMI)、財產和意外險細分市場保險和資產管理。APRIL立志成為一家數位化、全管道和敏捷的運營商，成為客戶體驗的宣導者和市場領導者，同時致力於履行其Oxygen方法中提出的社會責任問題。APRIL Group在19個國家/地區開展業務，2023年的營業額超過6.3億歐元。

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