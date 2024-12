Again PRO, Alexandrite and Nd:YAG double wavelength laser system for hair removal.

Imagine a place, in which the most advanced technology meets light. We are that place.

FIRENZE, Italië & NEW YORK CITY--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, een wereldleider op gebied van medische lasertechnologieën, kondigt trots haar nieuwe, prestigieuze partnerschap aan met Romeo & Juliette Hair Removal, het vermaarde centrum gespecialiseerd in permanente haarverwijdering, gevestigd op de wereldberoemde Fifth Avenue in New York City. Daknzij deze exclusieve samenwerking wordt Romeo & Juliette een nieuw referentiecentrum van wereldformaat voor DEKA-opleiding over haarverwijdering via laser, met bijzondere aandacht voor de apparatuurlijn van de Again PRO-serie. Verder zal Romeo & Juliette de innovatieve DEKA Epil Academy hosten, een academie gewijd aan het opleiden en delen van geavanceerde behandelingsprotocollen voor haarverwijdering.

