Andersen Global透過增加成員公司來鞏固其在馬耳他的業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global在馬耳他成立Andersen in Malta公司，以持續鞏固其歐洲業務。該公司將與現有成員律師事務所Chetcuti Cauchi Advocates一起為馬耳他及全球私人和企業客戶提供全面的稅務、法律和企業綜合服務。

Andersen in Malta的服務範圍廣泛，包括個人和企業稅務諮詢和稅務法遵服務、轉讓定價、資料法遵、全球流動性和高淨值移民、遺產規劃、私人財富結構、家族企業諮詢和商業諮詢服務。公司擅長駕馭複雜的監理和稅務框架，並為高淨值人士、家族辦公室和跨國企業提供諮詢服務。

Andersen in Malta及Chetcuti Cauchi Advocates管理合夥人Jean-Philippe Chetcuti表示：「隨著馬耳他逐漸成為歐洲私人財富架構和業務拓展的可靠目的地，我們的公司將繼續致力於提供以客戶為中心的高品質服務。我們將利用Andersen Global平台擴大能力，為客戶提供無縫、跨領域和跨境解決方案。 」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充道：「馬耳他的團隊展現了追求卓越的堅定決心和對當地市場的深刻理解。他們的綜合專長增強了我們在該地區提供全面服務的能力，並為我們加強在歐洲市場的策略提供了支援。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.8萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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