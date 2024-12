DEKA Laser et le centre Romeo & Juliette de New York : un partenariat mondial autour de l'épilation de pointe sur la Cinquième Avenue

Again PRO, Alexandrite and Nd:YAG double wavelength laser system for hair removal.

FLORENCE, Italie & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, leader mondial dans le domaine des technologies laser médicales, est fier d'annoncer son nouveau et prestigieux partenariat avec Romeo & Juliette Hair Removal, célèbre centre d'épilation permanente implanté sur l'incontournable Cinquième Avenue de New York. Grâce à cette collaboration exclusive, Romeo & Juliette constituera un nouveau centre de référence mondial pour la formation DEKA sur l'épilation laser, en particulier sur la ligne d'appareils Again PRO Series. Il abritera également la DEKA Epil Academy, une académie innovante destinée à la formation et au partage de protocoles de traitement avancés en matière d'épilation.

Le centre d'épilation Romeo & Juliette, situé sur l'une des avenues les plus élégantes et les plus réputées au monde, est considéré comme un véritable lieu d'excellence sur le plan esthétique et médical. Il est fréquenté par des stars, des top-models et des sportifs de premier plan. Ce nouveau centre de formation international va devenir le point de référence pour les médecins et spécialistes des quatre coins du monde qui souhaitent se former aux protocoles d'épilation laser les plus novateurs et les plus efficaces, notamment pour le traitement des phototypes.

« La collaboration avec Romeo & Juliette marque une avancée significative pour DEKA » souligne Paolo Salvadeo, PDG de DEKA Laser. « Ce partenariat nous donne la possibilité de transposer nos normes de qualité et d'innovation dans un des lieux les plus iconiques et les plus prestigieux au monde, ce qui rendra la formation unique en son genre. Je suis très heureux de pouvoir concrétiser ce projet, qui favorisera la croissance et la diffusion de la technologie Again PRO et de nos protocoles d'épilation de pointe ».

Quant à Chris Karavolas, Directeur du Centre Roméo & Juliette, exprime quant à lui son enthousiasme face à cette nouvelle étape : « Nous sommes ravis de collaborer avec DEKA, une filiale d'El.En. Group, qui est une référence absolue dans le domaine de l'épilation. Grâce à cette synergie, nous pourrons offrir à nos clients des traitements innovants, optimisant constamment les protocoles pour chaque type de peau. Pour nous, travailler aux côtés de DEKA et d'El.En. Group représente une opportunité unique de croissance et de développement ».

M. Karavolas, qui totalise plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'épilation, travaillera en étroite collaboration avec l'équipe DEKA pour parfaire les protocoles de traitement adaptés à chaque type de peau, et contribuera à positionner Romeo & Juliette et DEKA Laser comme les leaders mondiaux du secteur.

La DEKA Epil Academy est appelée à jouer son rôle de centre d'excellence en matière de formation à l'épilation et à attirer les professionnels du monde entier sur la célèbre Cinquième Avenue, point de rencontre de l'innovation, de la beauté et de la technologie.

https://dekalaser.com/products/again-pro/

https://www.romeojuliettelaserhairremoval.com/

Informations sur DEKA

DEKA est une filiale d'El.En. Group, une multinationale leader sur le marché du laser depuis plus de 40 ans.

Cette société italienne, dont le siège est situé à Florence, trouve ses racines dans une culture caractérisée par l'excellence de la pensée. Grâce à son patrimoine culturel irremplaçable et à son contexte historique unique, DEKA incarne dans sa vision une promesse de valeur universelle : convertir chaque découverte scientifique en bénéfice concret pour les médecins et les patients, transformer chaque innovation technologique en amélioration permanente de sa gamme de produits et de services, pour améliorer la qualité de vie de chacun.

