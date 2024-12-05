Andersen Global通过增加成员公司巩固其在马耳他的业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global在马耳他成立Andersen in Malta公司，以不断巩固其欧洲业务。该公司将与现有成员律师事务所Chetcuti Cauchi Advocates一起为马耳他及全球私人和企业客户提供全面的税务、法律和企业综合服务。

Andersen in Malta的服务范围广泛，包括个人和企业税务咨询和税务合规服务、转让定价、数据合规、全球流动性和高净值移民、遗产规划、私人财富结构、家族企业咨询和商业咨询服务。公司擅长驾驭复杂的监管和税务框架，并为高净值个人、家族办公室和跨国企业提供咨询服务。

Andersen in Malta及Chetcuti Cauchi Advocates管理合伙人Jean-Philippe Chetcuti表示：“随着马耳他逐渐成为欧洲私人财富架构和业务拓展的可靠目的地，我们的公司将继续致力于提供以客户为中心的高品质服务。我们将利用Andersen Global平台扩大能力，为客户提供无缝、跨领域和跨境解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“马耳他的团队表现出了追求卓越的坚定决心和对当地市场的深刻理解。他们的综合专长增强了我们在该地区提供全面服务的能力，并为我们加强在欧洲市场的战略提供了支持。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.8万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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