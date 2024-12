AM Best Revisa Perspectivas a Positivas y Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros e Inversiones, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de Seguros e Inversiones S.A. (SISA) (El Salvador).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de SISA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la fortaleza de balance de SISA respaldada por una reforzada capitalización ajustada por riesgos junto con mejoras consistentes en el entorno macroeconómico de El Salvador, lo cual mejora la opinión de AM Best respecto a la estrategia de inversión de SISA con exposición a valores de renta fija grado no inversión.

Las calificaciones también reflejan la capitalización ajustada por riesgos de SISA en el nivel más fuerte, medida por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), respaldada por una rentabilidad constante, su perfil de negocio diversificado y posición líder en el mercado, así como su apropiado programa de reaseguro. Su afiliación a Inversiones Financieras Grupo Imperia Cuscatlan S.A. (IFGIC) proporciona a la compañía sinergias y eficiencias operativas.

SISA inició operaciones en 1962. Al cierre de 2023, la compañía fue líder de mercado con 23% de primas emitidas las cuales cubren exposiciones domésticas. El 42% de su cartera de productos se encuentra compuesta por vida, con el balance por daños (45%) y salud (11%). Históricamente, los canales de distribución de SISA se han posicionado principalmente con corredores, fondos de pensión, bancaseguros y gobierno. En 2020-2021, la adquisición de Seguros SISA SV, S.A. (Seguros SISA SV) fue liderada por IFGIC con el fin de respaldar la creciente expansión doméstica y regional de la compañía.

La capitalización ajustada por riesgos de SISA respalda sus calificaciones, fortaleciéndose su base de capital como resultado de la adquisición de Seguros SISA SV. Adicionalmente, la evaluación de fortaleza de balance de SISA se encuentra respaldada por un adecuado programa de reaseguro colocado con reaseguradores con excelente nivel de security. La opinión de AM Best respecto a que la evaluación de fortaleza de balance de la compañía en el nivel de muy fuerte continúe presionada por los fundamentales macroeconómicos del país dada su exposición a valores grado no inversión, se ha atenuado a medida que El Salvador refleja signos de mejora en el corto plazo.

Históricamente SISA ha mostrado una suscripción disciplinada, reportando consistentemente niveles de suficiencia de prima que se comparan positivamente con sus competidores, reflejada en su índice combinado del 96.4%, a finales de 2022. Sin embargo, la compañía reportó un deterior índice combinado por encima de 100% en 2023 presionado principalmente por los impactos derivados del negocio de fondos de pensiones (evento no recurrente) e impuesto bombero.

Factores clave que podrían llevar a acciones positivas de calificación para SISA incluyen mejoras en su muy fuerte evaluación de fortaleza de balance, derivado de una mejora sostenida en las condiciones macroeconómicas de El Salvador al mismo tiempo que mantiene una capitalización ajustada por riesgos en el nivel del más fuerte. De manera contraria, un deterioro significativo en el desempeño operativo y una mayor presión sobre la fortaleza de balance impulsada por las condiciones macroeconómicas de El Salvador podrían llevar a acciones negativas de calificación.

