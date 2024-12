Thales lance la solution Data Risk Intelligence pour une meilleure visibilité et une atténuation proactive des risques liés aux données

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Thales annonce aujourd’hui le lancement de Data Risk Intelligence, une solution révolutionnaire disponible sur la plateforme Data Security Fabric (DSF) d’Imperva et qui permet de s’attaquer proactivement aux risques pesant sur les données, où qu’elles se trouvent. Cette solution est une première. Grâce à l’acquisition stratégique d’Imperva par Thales en décembre 2023, celle-ci permet de combiner les capacités d’identification des risques et des menaces de la plateforme Data Security Fabric d’Imperva avec les capacités de protection des données de la plateforme CipherTrust Data Security de Thales.

Dans le paysage numérique actuel, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis, qu’il s’agisse de gérer la sécurité face à une surface d’attaque qui ne cesse de croître ou de se maintenir en conformité avec les normes réglementaires. Avec la dispersion des données et des opérations sur plusieurs systèmes, qu’ils soient sur le cloud, sur site ou hybrides, les équipes de sécurité ont besoin de conserver une visibilité constante et totale sur l’emplacement et les types de données qu’elles possèdent et sur les risques potentiels que ces données encourent. En effet, selon l’édition 2024 du rapport Thales sur les menaces informatiques, 93 % des entreprises ont signalé que les menaces étaient en augmentation par rapport à l’année précédente.

Donner plus de visibilité et un meilleur contrôle aux équipes de sécurité et aux SOC

Combinant renseignement et informations contextuelles, la solution Data Risk Intelligence offre une visibilité unifiée des risques qui pèsent sur les données critiques, ainsi qu’une vue unique de la force de chiffrement sur l’ensemble du parc de données de l’entreprise. Grâce à cette visibilité accrue, Data Risk Intelligence permet aux DSI, RSSI et experts en risques informatiques d’identifier avec précision les données critiques les plus à risque, en termes à la fois de gravité et de probabilité, leur permettant ainsi de cibler efficacement les actions d’atténuation grâce à des recommandations claires sur les mesures correctives à prendre.

Data Risk Intelligence fournit un indice de risque très fiable et des recommandations claires permettant de mener des actions correctives. La solution se base pour cela sur de nombreux indicateurs issus d’analyses avancées, qui s’appuient sur les autorisations des utilisateurs, les vulnérabilités des sources de données, l’utilisation du chiffrement selon les normes NIST, la surveillance des activités suspectes, ainsi que sur d’autres données personnalisables.

Todd Moore, vice-président, Produits de sécurité des données, Thales. « La possibilité de visualiser, de manière centralisée, le risque lié aux données dans des dimensions clés telles que le risque organisationnel, le risque lié aux actifs ou encore le risque réglementaire, a un impact considérable. De toutes les intégrations entre les plateformes Thales et Imperva, Data Risk Intelligence est la première qui permette à nos clients de protéger leurs données et tous les chemins qui y mènent. Grâce à cette combinaison de plateformes, Thales dispose de tous les outils nécessaires pour aider ses clients à comprendre les risques qui pèsent sur la sécurité de leurs données et leur fournir un ensemble clair d’actions pour atténuer ces risques. »

« Les risques qui pèsent sur les données des entreprises sont multidimensionnels et ces dernières s’efforcent de faire face au volume et à l’ampleur de ces risques tout en maintenant la continuité de leurs activités », a déclaré Jennifer Glenn, directrice de recherche, Sécurité des données et de l’information, IDC Security and Trust Group. « La centralisation de la visibilité et de la gestion des risques liés aux données offre un contexte précieux sur ces données et leurs vulnérabilités, ce qui permet aux entreprises de cibler la protection là où elle est le plus nécessaire. »

Principaux avantages de la solution Data Risk Intelligence :

Une meilleure hiérarchisation des risques : combine le renseignement sur les risques issu des plateformes Data Security Fabric et CipherTrust Data Security pour fournir des indices de risque précis qui permettent de prendre des décisions sûres.

combine le renseignement sur les risques issu des plateformes Data Security Fabric et CipherTrust Data Security pour fournir des indices de risque précis qui permettent de prendre des décisions sûres. Une visibilité totale : offre une visibilité unifiée des risques qui pésent sur l’ensemble du parc de données, permettant ainsi de réduire la complexité, de fournir des indicateurs de risque et de recommander des mesures de protection.

offre une visibilité unifiée des risques qui pésent sur l’ensemble du parc de données, permettant ainsi de réduire la complexité, de fournir des indicateurs de risque et de recommander des mesures de protection. Des indicateurs de risque personnalisables : permet aux entreprises d’adapter les indicateurs à leur environnement spécifique, en mettant l’accent sur les menaces les plus critiques.

: permet aux entreprises d’adapter les indicateurs à leur environnement spécifique, en mettant l’accent sur les menaces les plus critiques. Une intégration du chiffrement : exploite les capacités de chiffrement de la plateforme CipherTrust Data Security pour garantir la protection des données à tous les niveaux.

: exploite les capacités de chiffrement de la plateforme CipherTrust Data Security pour garantir la protection des données à tous les niveaux. Des analyses avancées : utilise des indicateurs de risque basés sur la posture et le comportement, en faisant appel à l’apprentissage automatique, pour identifier et hiérarchiser les données les plus à risque.

La solution Data Risk Intelligence est disponible pour les clients disposant actuellement d’une licence DSF Data 360.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies dans trois grands domaines : défense et sécurité, aéronautique et espace, cybersécurité et identité numérique.

Il développe des produits et des solutions qui contribuent à créer un monde plus sûr, plus vert et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an dans la recherche et le développement, notamment dans l’IA, la cybersécurité, les technologies quantiques, le cloud et la 6G.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,4 milliards d’euros.

