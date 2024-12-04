Kalyra利用Boomi整合解決方案提升長者照護服務體驗

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領域的翹楚Boomi™今日宣布，Kalyra已成功運用Boomi企業平台全面提升資料驅動的客戶關懷服務，推出全新數位化服務，同時加速員工入職培訓與生產力提升，這些都是Kalyra為推動客戶體驗導向轉型而開展的工作。

Kalyra擁有逾130年的營運歷史，以提供全套高品質長者照護服務聞名於南澳社區，包括住院照護、居家照護、退休生活與平價居住方案。近期，Kalyra 展開了一項雄心勃勃的數位轉型計劃，旨在透過整合分散的系統並集中管理客戶與員工的資料，提升客戶體驗並加快人力資源的運用。

Kalyra 資訊與數位服務總經理Nicole Fishers表示：「對於照護長者與弱勢群體而言，精確性是不可或缺的一環，而這必須從支援我們照護人員的數位系統開始。很明顯，我們深厚的歷史基礎，加上近年的業務擴展，讓我們的數位生態系統面臨挑戰，例如客戶資料重複且資料不一致等問題影響了客戶獲得照護的速度。為了解決這些難題，我們選擇與Boomi合作，打破資料孤島，開啟全新的數位支援服務時代。」

Kalyra引入Boomi的整合平台即服務（iPaaS），透過「中心輻射式」模型緊密連結其核心業務系統，包括 Elmo（人力資源系統）、AlayaCare（居家照護系統）、iCare（住院照護系統）、CarePage（客戶體驗系統）以及My Kalyra（行動應用程式）。

Kalyra將營運資料匯入My Kalyra行動應用程式，為家屬提供隨需即用的數位支援服務。透過此適合行動裝置的平台，家屬可即時查看服務更新、靈活調整照護排程，並全面掌握完全透明的財務資訊。

Fishers表示：「我們已經建立了黃金級的資訊記錄，確保我們面向客戶的應用程式和內部系統中的所有內容均準確無誤且即時更新。現在，我們的照護人員不再需要浪費時間尋找遺漏或過時的資訊；他們所需的一切資料都能即時取得。這對於提升工作效率與客戶滿意度來說，是一大躍進。」

Kalyra運用Boomi DataHub建立黃金級資訊記錄，其效益延伸至組織的人力資源管理領域。

Fishers表示：「以前，我們的入職工作受制於不連貫的手動流程，難以追蹤新進員工並審核其資格。透過集中管理資源資料，我們減少了資料輸入的重複和錯誤，顯著加快了員工入職速度。同時，這也進一步鞏固了Kalyra提供穩定且高品質照護的能力。」

根據Fishers的說法，Boomi整合環境也強化了Kalyra的報告與治理能力，其資料框架得以更高效且精確地滿足合規與法規標準。

展望未來，Kalyra將積極運用Boomi企業平台的更多功能，充分發掘人工智慧和機器人技術在改善醫療服務方面日益增長的潛力。

Fishers指出：「這類創新能夠讓長期照護中的日常工作實現自動化，讓員工能專注於與住客進行更有意義的互動。在我們不斷創新並提升服務的過程中，Boomi將是整場變革的核心，幫助我們建立協調且自動化的資料環境，進而營造更具個人化且高效的照護體驗。」

Boomi亞太區及日本技術總監David Irecki表示：「“從一開始，我們與Kalyra的合作就秉承在推動效率提升的同時不失人性化的理念。Kalyra的核心流程實現自動化和整合後，該組織的員工能夠更專注於提供其客戶所依賴的親切且高品質的照護服務。」

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