REVEAL GENOMICS® E L'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA (IEO) COLLABORANO A UN INNOVATIVO STUDIO SULL'IMPATTO DECISIONALE DEL TEST HER2DX®

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--REVEAL GENOMICS, S.L., start-up biotecnologica con sede a Barcellona che mira a rivoluzionare l'oncologia di precisione attraverso l'innovazione di biomarcatori, e l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) hanno annunciato oggi l'avvio di uno studio sull’impatto del test HER2DX®, il primo test genomico al mondo specializzato nel tumore al seno HER2+.

Il progetto denominato "Studio prospettico osservazionale monocentrico per la valutazione dell'impatto del test HER2DX® nel processo decisionale terapeutico in pazienti con tumore al seno HER2+ in fase iniziale: HER2-BREAST-DX", ha l'obiettivo di determinare l'impatto dell'applicazione del test nel processo decisionale medico relativo al trattamento delle pazienti con diagnosi di tumore al seno HER2+ localizzato (stadio I-IIIA). Le pazienti vengono candidate a un trattamento neoadiuvante (prima dell'intervento chirurgico) o adiuvante (dopo l'intervento chirurgico). Il progetto cerca quindi di far progredire la personalizzazione dei trattamenti.

Il progetto è il risultato degli sforzi congiunti di REVEAL GENOMICS® e dello IEO, insieme alla Fondazione Umberto Veronesi, che promuove l'eccellenza nella ricerca scientifica e le iniziative di prevenzione, educazione sanitaria e divulgazione scientifica.

La Fondazione Umberto Veronesi si impegna a finanziare il progetto STUDIO SULL’IMPATTO DECISIONALE DEL TEST HER2DX®.

Questa collaborazione riflette l'impegno dello IEO a integrare il test nella pratica clinica e a valutarne l'impatto sul processo decisionale degli specialisti.

La Dott.ssa Patricia Villagrasa-González, CEO e cofondatrice di REVEAL GENOMICS®, in merito all'accordo afferma: "Questo nuovo studio sull’impatto decisionale si aggiunge a quelli che stiamo già conducendo in Spagna, consentendoci di dimostrare la solidità del test HER2DX® per l'uso nella pratica clinica quotidiana. Accordi come questo con enti prestigiosi come lo IEO vanno chiaramente a vantaggio di tutti noi e promuovono l'adozione del test nel contesto europeo."

La Dott.ssa Carmen Criscitiello, medico oncologo presso lo IEO, aggiunge: "In qualità di ricercatrice principale di questo studio pilota, sono entusiasta di collaborare con REVEAL GENOMICS® e di sfruttare il test HER2DX® per perfezionare il processo decisionale terapeutico per le pazienti affette da tumore al seno HER2+. Questo progetto incarna il nostro impegno allo IEO per la personalizzazione della terapia, con l'obiettivo di migliorare i risultati e ottimizzare la cura delle pazienti."

LO STUDIO SULL’IMPATTO DECISIONALE DELLO IEO: HER2DX® NELLA PRATICA CLINICA

Lo studio prevede la raccolta di dati oncologici, che completano due sondaggi sull'intenzione di trattamento: uno prima di richiedere il test HER2DX®, l'altro dopo aver ricevuto i risultati. Lo studio include anche variabili cliniche e patologiche, nonché la risposta al trattamento neoadiuvante.

I risultati forniranno ulteriori dati sull'utilità del test e sui benefici clinici che apporta alle pazienti, oltre a valutare come possa essere adattato naturalmente nella pratica clinica di routine all'interno del sistema sanitario. L'obiettivo è anche quello di esaminare come i risultati del test possano influenzare le raccomandazioni terapeutiche.

Le modifiche alle raccomandazioni terapeutiche potrebbero includere adattamenti alla durata del trattamento adiuvante anti-HER2; modifiche al tipo di chemioterapia raccomandata prima e dopo il test; modifiche al tipo di trattamento anti-HER2 e modifiche al momento dell'intervento chirurgico (prima o dopo il trattamento sistemico).

Informazioni sul test HER2DX®️

HER2DX®️ è il primo test diagnostico al mondo formulato appositamente per il tumore al seno HER2+. Commercializzato da REVEAL GENOMICS®️ dal gennaio 2022, HER2DX® è un test standardizzato di espressione di 27 geni per le pazienti con tumore al seno HER2+ in fase iniziale.

HER2DX®️ è un test prognostico e predittivo basato su dati clinici e genomici. Il test integra le informazioni cliniche (ad es. dimensioni del tumore e stato linfonodale) con le informazioni biologiche relative alla risposta immunitaria, la differenziazione luminale, la proliferazione delle cellule tumorali e l'espressione dell'amplicone cromosomico HER2 17q12-21, compreso il gene ERBB2.

HER2DX®️ è in grado di predire:

Punteggio di rischio di recidiva (alto vs. basso): rischio di recidiva nelle pazienti con tumore al seno HER2+ di nuova diagnosi.

(alto vs. basso): rischio di recidiva nelle pazienti con tumore al seno HER2+ di nuova diagnosi. Punteggio di probabilità di pCR (alto vs. medio vs. basso): probabilità che una paziente risponda al trattamento anti-HER2 prima della chirurgia.

(alto vs. medio vs. basso): probabilità che una paziente risponda al trattamento anti-HER2 prima della chirurgia. Punteggio ERBB2 (alto vs. medio vs. basso): espressione quantitativa dell'mRNA di ERBB2 nel tumore al seno HER2-negativo, HER2-basso e HER2+.

Informazioni sul tumore al seno HER2+

Il tumore al seno HER2+ rappresenta il 20% di tutti i tumori al seno diagnosticati. Si tratta di oltre 390.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno nel mondo, il che significa che, in media, viene diagnosticato un tumore al seno HER2+ a 3 donne ogni 4 minuti. Il tumore al seno HER2+ è clinicamente e biologicamente eterogeneo e la valutazione clinico-patologica standard si è dimostrata insufficiente a cogliere questa eterogeneità. La comprensione di questa eterogeneità biologica è fondamentale per identificare la prognosi di ogni paziente e il beneficio delle terapie sistemiche che hanno come bersaglio un tumore HER2.

Informazioni sullo IEO

L'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) è uno degli ospedali più prestigiosi al mondo e il centro oncologico completo in più rapida crescita in Europa. Lo IEO integra diverse aree legate alla lotta contro il cancro, come la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, la formazione e l'educazione, la ricerca di base e traslazionale. L'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) punta all'eccellenza nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel trattamento efficace dei tumori. Si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso lo sviluppo della ricerca clinica e scientifica e l'innovazione organizzativa e gestionale, con una costante attenzione alla qualità del servizio offerto ai pazienti.

Informazioni sulla Fondazione Umberto Veronesi

La Fondazione Umberto Veronesi è stata istituita nel 2003 da Umberto Veronesi, oncologo pioniere nelle terapie oncologiche e nella comunità scientifica internazionale.

La Fondazione dedica tutte le sue energie alla ricerca di nuove terapie tumorali e al sostegno della ricerca scientifica di eccellenza, sensibilizzando al contempo giovani e adulti sulla prevenzione dei tumori.

Informazioni su REVEAL GENOMICS®️

REVEAL GENOMICS, S.L. è una start-up biotecnologica che mira a cambiare il modo in cui i biomarcatori vengono utilizzati in oncologia. Si concentra sullo sviluppo di strumenti diagnostici innovativi per definire le migliori opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da cancro. La società utilizza tecniche pionieristiche, applicazioni informatiche sofisticate e apprendimento automatico per rivelare nuovi dati di ricerca sui tumori.

REVEAL GENOMICS, S.L. è una società spin-off dell'Hospital Clínic di Barcellona, dell'IDIBAPS, dell'Università di Barcellona (UB) e dell'Istituto di Oncologia Vall d'Hebron (VHIO).

REVEAL GENOMICS® ed HER2DX® sono marchi registrati di REVEAL GENOMICS, S.L.

Web: www.reveal-genomics.com. X: @revealgenomics