Mouser Electronics宣布與DS PENSKE合作，贊助其參加電動方程式賽車第11賽季的賽事，該車隊將在巴西迎來首戰

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於為創新賦能的新產品介紹(NPI)領導者Mouser Electronics, Inc.已準備好贊助DS PENSKE電動方程式賽車(Formula E)車隊，該車隊將於12月7日在巴西聖保羅的Sambadrome開啟第11賽季的比賽。Mouser將與TTI, Inc.以及知名製造商Molex和KYOCERA AVX合作，在整個2024/2025年ABB國際汽聯Formula E世界錦標賽賽季中贊助該車隊。

這是巴西首次舉辦Formula E賽季揭幕戰，Jean-Éric Vergne（兩屆Formula E世界冠軍）和Maximilian Günther將駕駛新的GEN3 Evo賽車出戰。GEN3 Evo相較前代產品更快、更強大、更敏捷，並配備了先進的新車身套件，旨在使其更強大、更穩固且更符合空氣動力學。它還實現了全輪驅動，這在Formula E賽車中尚屬首次。

Mouser Electronics業務發展資深副總裁Todd McAtee表示：「Mouser很高興能夠繼續支援DS PENSKE Formula E車隊。我們也迫不及待地想看看新車的真正實力。這款賽車的加速速度可達0-60英里/小時，比目前的F1賽車快30%，因此這無疑將會是一個令人振奮的賽季。」

TTI執行長Mike Morton表示：「TTI很高興再次與Mouser合作支援DS PENSKE，並推廣這項充滿活力的運動及其對創新和環境責任的承諾。我們期待車隊在新賽季取得勝利。」

Molex全球經銷副總裁Fred Bell表示：「這款新車可望延續Formula E的發展，並強力地展示了賽車運動未來的電動化趨勢。自Formula E成立以來，Mouser和Molex一直是引以為傲的支持者，我們祝願DS PENSKE車隊度過一個安全、成功的賽季。」

KYOCERA AVX全球銷售資深副總裁Alex Schenkel表示：「我們很高興與Mouser和TTI一起，與DS PENSKE Formula E車隊進行合作，共同迎接又一個令人振奮的賽季。」

Formula E將在新賽季中完成涵蓋10個代表性場地的16場比賽，並繼續引領全電動賽車的發展。遍及全球的賽程包括重返佛羅里達州邁阿密、東京和摩納哥的雙賽，以及Formula E有史以來在沙烏地阿拉伯吉達的首度亮相。在英國倫敦舉行的雙賽決賽將為迄今為止規模最大的Formula E賽事畫上圓滿的句點。

Formula E賽車完全由電力驅動，代表了賽車運動產業的未來願景，為零排放汽車的研發提供了參考架構。賽車運動完全取決於速度和耐久度。對Mouser來說，賽事合作是宣傳以效能為導向的商業模式並推廣其製造商合作夥伴的最新技術的一種創新方式。

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Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援網點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/。

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