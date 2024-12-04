Mouser Electronics宣布与DS PENSKE合作，赞助其参加电动方程式赛车第11赛季的赛事，该车队将在巴西迎来首战

这是巴西首次举办Formula E赛季揭幕战，Jean-Éric Vergne（两届Formula E世界冠军）和Maximilian Günther将驾驶新的GEN3 Evo赛车出战。（照片：美国商业资讯）

这是巴西首次举办Formula E赛季揭幕战，Jean-Éric Vergne（两届Formula E世界冠军）和Maximilian Günther将驾驶新的GEN3 Evo赛车出战。（照片：美国商业资讯）

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于为创新赋能的新产品介绍(NPI)领导者Mouser Electronics, Inc.已准备好赞助DS PENSKE电动方程式赛车(Formula E)车队，该车队将于12月7日在巴西圣保罗的桑巴德罗姆(Sambadrome)开启第11赛季的比赛。Mouser将与TTI, Inc.以及知名制造商Molex和KYOCERA AVX合作，在整个2024/2025年ABB国际汽联Formula E世界锦标赛赛季中赞助该车队。

这是巴西首次举办Formula E赛季揭幕战，Jean-Éric Vergne（两届Formula E世界冠军）和Maximilian Günther将驾驶新的GEN3 Evo赛车出战。GEN3 Evo相较前代产品更快、更强大、更敏捷，并配备了先进的新车身套件，旨在使其更强大、更稳固且更符合空气动力学。它还实现了全轮驱动，这在Formula E赛车中尚属首次。

Mouser Electronics业务拓展高级副总裁Todd McAtee表示：“Mouser很高兴能够继续支持DS PENSKE Formula E车队。我们也迫不及待地想看看新车的真正实力。这款赛车的加速速度可达0-60英里/小时，比目前的F1赛车快30%，因此这无疑将会是一个令人振奋的赛季。”

TTI首席执行官Mike Morton表示：“TTI很高兴再次与Mouser合作支持DS PENSKE，并推广这项充满活力的运动及其对创新和环境责任的承诺。我们期待车队在新赛季取得胜利。”

Molex全球分销副总裁Fred Bell表示：“这款新车有望延续Formula E的发展，并有力地展示了赛车运动未来的电动化趋势。自Formula E成立以来，Mouser和Molex一直是引以为豪的支持者，我们祝愿DS PENSKE车队度过一个安全、成功的赛季。”

KYOCERA AVX全球销售高级副总裁Alex Schenkel表示：“我们很高兴与Mouser和TTI一道，与DS PENSKE Formula E车队进行合作，共同迎接又一个激动人心的赛季。”

Formula E将在新赛季中完成涵盖10个标志性场地的16场比赛，并继续引领全电动赛车的发展。遍及全球的赛程包括重返佛罗里达州迈阿密、东京和摩纳哥的双赛，以及Formula E有史以来在沙特阿拉伯吉达的首度亮相。在英国伦敦举行的双赛决赛将为迄今为止规模最大的Formula E赛事画上圆满的句号。

Formula E赛车完全由电力驱动，代表了赛车运动行业的未来愿景，为零排放汽车的研发提供了参考框架。赛车运动完全取决于速度和耐久度。对Mouser来说，赛事合作是宣传以性能为导向的商业模式并推广其制造商合作伙伴的最新技术的一种创新方式。

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关于Mouser Electronics

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