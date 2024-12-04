Andersen Global通过与Gravitas Prime的合作扩大菲律宾业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与菲律宾并购公司Gravitas Prime签订合作协议，开始在亚太地区进一步扩张。

Gravitas Prime由名誉董事长Ed David于2005年创立，提供包括并购、企业战略、企业估值、遗产规划和融资在内的一整套服务。凭借在消费者、零售、食品和饮料、快速餐饮服务、制药和医疗保健、酒店、能源和可再生能源领域的专业知识，该公司致力于为多元化的客户群推动战略计划。Gravitas Prime与范围广泛的战略投资者建立了牢固的关系，包括家族办公室、领先的企业集团和私募股权公司。

Ed表示：“本公司一直专注于为客户提升价值、推动增长和寻找机会。此次与Andersen Global的合作拓展了我们的业务范围，使我们能够继续提供高质量的跨领域服务，以满足客户不断变化的需求和我们的全球目标。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Gravitas Prime的管理团队利用50多年的投资经验和在菲律宾市场的深厚专业知识，帮助客户驾驭复杂的企业融资和战略决策。此次合作标志着我们在亚太地区扩展跨领域服务模式的又一重要步骤。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.8万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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