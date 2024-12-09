泰雷茲推出 Data Risk Intelligence，重新定義數據風險可見度和主動風險緩解

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，泰雷茲（Thales）宣布推出數據風險智能解決方案（Data Risk Intelligence），這款基於 Imperva 數據安全架構 (DSF) 的開創性解決方案，能主動應對各類數據風險，無論數據存儲於何處。這是繼2023年12月泰雷茲戰略收購Imperva之後，首個將 Imperva 數據安全架構（DSF）風險和威脅識別能力與泰雷茲CipherTrust 數據安全平台（ Data Security Platform）數據保護能力結合在一起的解決方案。

在當今現代數字環境中，企業面臨在不斷增長的攻擊面中管理安全的挑戰，同時還要保持符合監管標準。由於數據和操作遍布雲端、內部部署和混合系統，安全團隊需要持續且全面地了解數據的位置、類型及其面臨的潛在風險。根據《2024 年泰雷茲數據威脅報告》，93% 的企業報告稱，此類威脅比前一年有所增加。

增強安全團隊與安全運營中心 (SOC)的可見性和控制力

來自 Data Risk Intelligence 的綜合智能和背景洞察力提供了對關鍵數據風險的統一可見性，並為整個企業的數據資產提供了對數據加密強度的獨特視角。憑藉這種增強的可見性，Data Risk Intelligence 賦能首席信息官 (CIO)、首席信息安全官 (CISO) 還有數據風險專家，讓他們能夠根據風險的嚴重性和可能性準確識別最關鍵的數據，從而有效地優先緩解風險，並提出明確的糾正措施建議。

Data Risk Intelligence基於廣泛的數據風險指標（如用戶權限、數據源漏洞、遵循 NIST標準的加密使用情況、可疑活動監控等）以及高級分析，為客戶提供高度可信的風險評分和明確的糾正措施建議。

泰雷茲數據安全產品副總裁 Todd Moore表示，「能夠在一個平台上查看企業風險、資產風險和監管風險等關鍵維度的數據風險，是一項影響極其深遠的能力。Data Risk Intelligence是泰雷茲與 Imperva平台之間眾多整合的首個成果，使我們的客戶能夠保護他們的數據及其所有訪問路徑。通過我們的綜合平台，泰雷茲為客戶提供了全套工具，不僅讓他們深刻理解數據安全風險，還能為風險緩解制定清晰的行動計劃。」

「企業數據面臨的風險是多維度的，組織在應對這些風險的數量和範圍的同時，仍然努力保持最佳的業務運營，」IDC Security and Trust Group數據與信息安全研究總監 Jennifer Glenn 表示，「集中管理數據風險的可見性提供了有關數據及其漏洞的寶貴背景，使企業能夠優先保護最需要保護的地方。」

Data Risk Intelligence 的主要好處：

增強風險優先級： 結合來自Data Security Fabric和CipherTrust Data Security Platform的風險相關情報，提供精確的風險評分，以便做出有信心的決策。

結合來自Data Security Fabric和CipherTrust Data Security Platform的風險相關情報，提供精確的風險評分，以便做出有信心的決策。 全面的可見性： 提供整個數據資產的統一數據風險視圖，減少複雜性，提供風險指標，並建議保護措施。

提供整個數據資產的統一數據風險視圖，減少複雜性，提供風險指標，並建議保護措施。 可自定義的風險指標： 允許企業根據其特定環境量身定制風險指標，突出顯示最關鍵的威脅。

允許企業根據其特定環境量身定制風險指標，突出顯示最關鍵的威脅。 加密整合： 利用CipherTrust Data Security Platform的加密能力，確保各個層級的數據保護。

利用CipherTrust Data Security Platform的加密能力，確保各個層級的數據保護。 高級分析：利用基於姿態和機器學習的行為風險指標，識別並優先處理最高風險的數據。

DSF 數據風險智能解決方案（Data Risk Intelligence）適用於持有DSF Data 360許可證的客戶。

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技領域，如人工智能、網絡安全、量子科技、雲技術和6G等。

泰雷茲全球81,000名員工遍布68個國家和地區，2023年集團銷售收入184億歐元。

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