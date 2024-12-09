泰雷茲推出 Data Risk Intelligence，重新定義數據風險可見度和主動風險緩解

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，泰雷茲（Thales）宣布推出數據風險智能解決方案（Data Risk Intelligence），這款基於 Imperva 數據安全架構 (DSF) 的開創性解決方案，能主動應對各類數據風險，無論數據存儲於何處。這是繼2023年12月泰雷茲戰略收購Imperva之後，首個將 Imperva 數據安全架構（DSF）風險和威脅識別能力與泰雷茲CipherTrust 數據安全平台（ Data Security Platform）數據保護能力結合在一起的解決方案。
在當今現代數字環境中，企業面臨在不斷增長的攻擊面中管理安全的挑戰，同時還要保持符合監管標準。由於數據和操作遍布雲端、內部部署和混合系統，安全團隊需要持續且全面地了解數據的位置、類型及其面臨的潛在風險。根據《2024 年泰雷茲數據威脅報告》，93% 的企業報告稱，此類威脅比前一年有所增加。
增強安全團隊與安全運營中心 (SOC)的可見性和控制力
來自 Data Risk Intelligence 的綜合智能和背景洞察力提供了對關鍵數據風險的統一可見性，並為整個企業的數據資產提供了對數據加密強度的獨特視角。憑藉這種增強的可見性，Data Risk Intelligence 賦能首席信息官 (CIO)、首席信息安全官 (CISO) 還有數據風險專家，讓他們能夠根據風險的嚴重性和可能性準確識別最關鍵的數據，從而有效地優先緩解風險，並提出明確的糾正措施建議。
Data Risk Intelligence基於廣泛的數據風險指標（如用戶權限、數據源漏洞、遵循 NIST標準的加密使用情況、可疑活動監控等）以及高級分析，為客戶提供高度可信的風險評分和明確的糾正措施建議。
泰雷茲數據安全產品副總裁 Todd Moore表示，「能夠在一個平台上查看企業風險、資產風險和監管風險等關鍵維度的數據風險，是一項影響極其深遠的能力。Data Risk Intelligence是泰雷茲與 Imperva平台之間眾多整合的首個成果，使我們的客戶能夠保護他們的數據及其所有訪問路徑。通過我們的綜合平台，泰雷茲為客戶提供了全套工具，不僅讓他們深刻理解數據安全風險，還能為風險緩解制定清晰的行動計劃。」
「企業數據面臨的風險是多維度的，組織在應對這些風險的數量和範圍的同時，仍然努力保持最佳的業務運營，」IDC Security and Trust Group數據與信息安全研究總監 Jennifer Glenn 表示，「集中管理數據風險的可見性提供了有關數據及其漏洞的寶貴背景，使企業能夠優先保護最需要保護的地方。」
Data Risk Intelligence 的主要好處：
- 增強風險優先級：結合來自Data Security Fabric和CipherTrust Data Security Platform的風險相關情報，提供精確的風險評分，以便做出有信心的決策。
- 全面的可見性：提供整個數據資產的統一數據風險視圖，減少複雜性，提供風險指標，並建議保護措施。
- 可自定義的風險指標：允許企業根據其特定環境量身定制風險指標，突出顯示最關鍵的威脅。
- 加密整合：利用CipherTrust Data Security Platform的加密能力，確保各個層級的數據保護。
- 高級分析：利用基於姿態和機器學習的行為風險指標，識別並優先處理最高風險的數據。
DSF 數據風險智能解決方案（Data Risk Intelligence）適用於持有DSF Data 360許可證的客戶。
關於泰雷茲
作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。
集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技領域，如人工智能、網絡安全、量子科技、雲技術和6G等。
泰雷茲全球81,000名員工遍布68個國家和地區，2023年集團銷售收入184億歐元。
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