Andersen Global透過與Gravitas Prime的合作擴大菲律賓業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與菲律賓購併公司Gravitas Prime簽署合作協議，開始在亞太地區進一步擴張。

Gravitas Prime由名譽董事長Ed David于2005年創立，提供包括購併、企業策略、企業估值、遺產規劃和融資在內的一整套服務。憑藉在消費者、零售、食品和飲料、快速餐飲服務、製藥和醫療保健、酒店、能源和再生能源領域的專業知識，該公司致力於為多元化的客戶群推動策略計畫。Gravitas Prime與廣泛的策略投資人建立了牢固的關係，包括家族辦公室、頂級企業集團和私人股權公司。

Ed表示：「本公司一直專注于為客戶提升價值、推動成長和尋找商機。此次與Andersen Global的合作擴大了我們的業務範圍，使我們能夠繼續提供高品質的跨領域服務，以滿足客戶不斷變化的需求和我們的全球目標。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Gravitas Prime的管理團隊利用50多年的投資經驗和在菲律賓市場的深厚專業知識，協助客戶駕馭複雜的企業融資和策略決策。此次合作代表我們在亞太地區擴充跨領域服務模式的又一重要步驟。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.8萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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