泰雷兹推出数据风险智能解决方案，重新定义数据风险可见性和主动风险缓解

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日， 泰雷兹宣布推出数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence），这款基于Imperva数据安全平台（Data Security Fabric，DSF)的开创性解决方案可主动应对各类数据风险，无论数据存储于何处。这是继2023年12月泰雷兹战略收购Imperva之后，首个将Imperva 数据安全平台（DSF）风险和威胁识别能力与泰雷兹CipherTrust数据安全平台（ Data Security Platform）数据保护能力结合在一起的解决方案。

在当今的现代数字环境中，企业面临在不断增长的攻击面中管理安全的挑战，同时还要保持符合监管标准。由于数据和操作遍布在云端、企业内部和混合环境中，安全团队需要持续且全面地了解数据的位置、类型及其面临的潜在风险。根据《2024 年泰雷兹数据威胁报告》显示，93%的企业报告称，此类威胁比前一年有所增加。

增强安全团队与安全运营中心（SOC）的可见性与可控性

数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）的综合智能和情景洞察力提供了对关键数据风险的统一可见性，以及对企业整个数据资产的数据加密强度的独特视角。凭借这种增强可见性，数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）使首席信息官、首席信息安全官和数据风险专家能够根据严重性和可能性准确识别面临风险的最关键数据，使其能够有效地确定风险缓解的优先次序，并提出明确的纠正措施建议。

数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）基于广泛的数据风险指标（如用户权限、数据源漏洞、遵循 NIST标准的加密使用情况、可疑活动监控等）以及高级分析，为客户提供高度可信的风险评分和明确的纠正措施建议。

泰雷兹数据安全产品副总裁Todd Moore 表示，“能够在一个平台上全面了解企业风险、资产风险和监管风险等关键维度的数据风险，是一项影响极其深远的能力。数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）是泰雷兹和Imperva平台众多集成创新项目中的第一个，它使我们的客户能够保护数据及其所有路径。通过我们的整合平台，泰雷兹为客户提供了全套工具，不仅让他们深刻理解数据安全风险，还能为风险缓解制定清晰的行动计划。”

“企业数据面临的风险是多方面的，许多组织在应对风险规模和广度的同时，还要保持最佳的业务运营状态。”IDC Security and Trust Group数据与信息安全研究总监Jennifer Glenn表示，”集中数据风险可见性和管理能够提供有关数据及其漏洞的宝贵信息，使企业能够优先保护最需要保护的地方。”

数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）的主要优势：

增强的风险优先排序： 将来自数据安全平台（Data Security Fabric）和CipherTrust 数据安全平台（Data Security Platform）的风险相关情报相结合，提供精确风险评分，从而做出有把握的决策。

将来自数据安全平台（Data Security Fabric）和CipherTrust 数据安全平台（Data Security Platform）的风险相关情报相结合，提供精确风险评分，从而做出有把握的决策。 全面可见性： 提供整个数据资产的数据风险统一视图，降低复杂性，提供风险指标，并推荐保护措施。

提供整个数据资产的数据风险统一视图，降低复杂性，提供风险指标，并推荐保护措施。 可定制的风险指标： 允许企业根据自身环境定制风险指标，突出最关键的威胁。

允许企业根据自身环境定制风险指标，突出最关键的威胁。 加密集成： 利用CipherTrust数据安全平台（Data Security Platform）的加密功能，确保各级数据保护。

利用CipherTrust数据安全平台（Data Security Platform）的加密功能，确保各级数据保护。 高级分析：利用基于态势和机器学习的行为风险指标来识别最高风险数据并确定其优先级。

DSF数据风险智能解决方案（Data Risk Intelligence）适用于持有DSF Data 360许可证的客户。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技领域，如人工智能、网络安全、量子科技、云技术和6G等。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家和地区，2023年集团销售收入184亿欧元。

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