LTIMindtree kündigt Partnerschaft und strategische Investition in Voicing.AI an, eine agentische KI-Lösung für Kundenbindungsprozesse

WARREN, New Jersey und MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree USA Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab eine Partnerschaft mit Voicing.AI bekannt, einem Start-up der nächsten Generation. LTIMindtree tätigt außerdem eine strategische Investition in Voicing.AI. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Strategie von LTIMindtree: AI in everything, Everything for AI and AI for Everyone (KI in allem, alles für KI und KI für alle). Die proprietäre Technologie von Voicing.AI bietet menschenähnliche Sprachfähigkeiten in mehr als 20 Sprachen mit Konversations-, Kontext- und emotionaler Intelligenz, was typischerweise als „agentische KI“ bezeichnet wird.

LTIMindtree ist bestrebt, die Zukunft der Geschäftsprozesse durch den Einsatz von KI-gestützten Plattformen neu zu gestalten. Dies ermöglicht es den Kunden, Kosten zu optimieren, Risiken zu reduzieren, die Nutzererfahrung zu verbessern, Umsatzverluste zu vermeiden und Upselling-Möglichkeiten zu verbessern. LTIMindtree unterstützt seine Kunden bei der Integration von Voicing.AI in ihre kundenspezifischen Tools, Wissensdatenbanken – sowohl strukturiert als auch unstrukturiert –, CRM-Systeme und führende Call-Management-Plattformen und -Systeme. Diese Agentic AI-Technologie ist vollständig konform mit SOC2, HIPAA und mehrschichtigen Datensicherheitsprotokollen.

Das Demo-Video finden Sie über diesen Link.

„Unsere Investition in Voicing.AI zielt darauf ab, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, durch intelligente Automatisierung und KI neu zu definieren“, so Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director von LTIMindtree. „Diese Partnerschaft und Investition unterstreicht nicht nur unser Engagement für Innovation, sondern stellt auch sicher, dass LTIMindtree frühzeitig von den erwarteten Umwälzungen im gesamten Plattformbetrieb profitieren wird.“

„Voicing.AI wälzt den riesigen Markt für Kundeninteraktionen grundlegend um, indem es neues Umsatzwachstum ermöglicht, Kundenbeziehungen personalisiert und einen menschlichen Dialog zwischen Unternehmen und ihren Kunden fördert. LTIMindtree hat uns eine klar durchdachte, umfassende Vision für diese verantwortungsvolle KI-Transformation vorgestellt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte Abhi Kumar, Mitbegründer von Voicing.AI. „Wir freuen uns darauf, mit den globalen Kunden von LTIMindtree zusammenzuarbeiten, um die wachsende Nachfrage zu erfüllen, da immer mehr Unternehmen ihren Plattformbetrieb automatisieren möchten.“

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Es versetzt Unternehmen in den verschiedensten Branchen durch den Einsatz digitaler Technologien in die Lage, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovation zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassende Fach- und Technologie-Expertise ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree – ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group – beschäftigt mehr als 84.000 talentierte und unternehmerisch denkende Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Sie lösen die schwierigsten Unternehmensprobleme und bieten Transformation in großem Umfang. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.ltimindtree.com/.

Über Voicing.AI:

Voicing.AI bietet eine codefreie Infrastruktur für Unternehmen zur Entwicklung und Skalierung menschenähnlicher KI-Sprachagenten, um Produktivität und Geschäftsergebnisse zu maximieren. Dabei werden erstklassige Vertrauens- und Sicherheitsprotokolle für eine verantwortungsvolle KI eingehalten. Voicing.AI ermöglicht es Unternehmen, mit jeder Kundeninteraktion voranzukommen: Vertrieb & Marketing – Steigern Sie Ihre Konversionsrate bis zu acht Mal, indem Sie eingehende Leads sofort anrufen, sobald sie Interesse zeigen; Kundenerfolg – Verbessern Sie Ihre Kundenbetreuung, indem Sie Kunden genau dann kontaktieren, wenn sie Unterstützung anfordern; Benutzerfeedback: Optimieren Sie Ihre Feedback-Erfassung, indem Sie Nutzer direkt bei jeder Interaktion kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.voicing.ai/.

