Curtiss-Wright和Sintavia交付第一個配備積層製造葉輪的潛艇組件，將用於美國海軍艦艇

賓夕法尼亞州切斯威克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Curtiss-Wright的EMS部門今日宣布，已交付第一個配備積層製造(AM)葉輪的潛艇組件，該組件將安裝在美國海軍的一艘艦艇上。

Curtiss-Wright位於賓夕法尼亞州伯利恒的工程泵事業部(EPD)、位於賓夕法尼亞州蒙羅維爾的Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI)以及位於佛羅里達州勞德岱堡的Sintavia, LLC合作開發、製造、測試並供應了這一首創的潛艇組件，其中使用了一種經過認證的金屬積層製造組件。Sintavia是設計和製造關鍵積層製造防務組件的領導者，透過嚴格的認證流程提供了這一積層製造葉輪。該葉輪隨後被組裝到泵中，並在Curtiss-Wright位於賓夕法尼亞州伯利恒的工廠接受了測試。

積層製造技術為產品或組件的開發提供了解決方案，這類產品或組件的製造歷來困難重重或成本高昂，往往導致延誤。該技術的使用可望提供可靠、高品質的國內貨源，同時還可望縮短製造交貨週期、提高品質、降低效能風險並改善交付，從而進一步滿足美國海軍的需求。

Sintavia資深副總裁兼EMS部門總經理David Micha表示：「Sintavia已被證明是一個寶貴的產業合作夥伴，我們很高興有機會進一步鞏固我們的合作夥伴關係，為這一應用和其他重要的海軍防務組件增加積層製造組件的數量。此外，我們很榮幸能為美國海軍的潛艇專案提供首套使用積層製造組件的關鍵服務裝置，並期待著在未來擴大這些能力，以便更高效地為我們的客戶服務。」

Sintavia企業副總裁Lindsay Lewis表示：「我們感謝Curtiss-Wright和BPMI提供這次機會，在這一關鍵組件的生產過程中利用Sintavia的積層製造技術。像積層製造這樣的尖端製造製程將繼續成為未來幾年開發優質防務組件的重要差異化因素。」

Curtiss-Wright的EPD事業部隸屬於Curtiss-Wright的EMS 部門，其前身公司自1847年以來一直為海軍和海事領域提供技術專長和產品。如今，EPD是全球首屈一指的泵和組件供應商，能夠滿足世界各地水面和潛水艦隊苛刻的關鍵任務要求。EPD還提供廣泛的備件和替換組件、複合材料泵組件，以及完整的檢修、升級和現場技術支援服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cw-ems.com/epd。

關於Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation是一家全球綜合性企業，主要向航空航太與防務市場提供高度工程化的產品、解決方案和服務，同時也為要求苛刻的商業電力、製程和工業市場提供關鍵技術。我們憑藉約8600名高技能員工的隊伍，為所服務的市場開發、設計和製造我們認為最優質的工程解決方案。Curtiss-Wright繼承了Glenn Curtiss和Wright兄弟的遺產，擁有透過可信賴的客戶關係提供創新解決方案的悠久傳統。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.curtisswright.com。

關於Sintavia

Sintavia是全球首家全數位化航空航太與防務組件製造商。身為積層製造綠色貿易協會的創始成員，Sintavia奉行業界最高品質標準，並獲得了多項Nadcap認證及其他航空航太認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.sintavia.com。

關於Bechtel Plant Machinery, Inc.

隸屬於美國海軍核潛艇推進計畫的Bechtel Plant Machinery, Inc. (BPMI)為潛艇和航空母艦提供優質的核動力裝置組件。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bpmionline.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。