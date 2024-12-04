LTIMindtree宣布與Voicing.AI建立合作夥伴關係並對其進行策略投資，協助其提供用於客戶參與流程的代理AI解決方案

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]的全資子公司LTIMindtree USA Inc.宣布建立一項合作夥伴關係，包括對下一代新創公司Voicing.AI進行策略投資。這一合作夥伴關係符合LTIMindtree的如下策略：AI無處不在，一切為了AI，AI惠及所有人。Voicing.AI的專有技術以20多種語言提供具有對話、上下文和情感智慧的類人語音功能，這種技術通常被稱為「代理AI」。

LTIMindtree旨在透過利用AI主導的平台重塑業務流程的未來。這將使其客戶能夠實現成本最佳化、降低風險、提升使用者體驗、解決收入流失問題並增加追加銷售機會。LTIMindtree將協助客戶將Voicing.AI與它們的自訂工具、結構化或非結構化知識庫、客戶關係管理(CRM)系統以及一流的呼叫管理平台和系統相整合。這種代理AI技術完全符合SOC2、HIPAA和多層資料安全協議。

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LTIMindtree執行長兼董事總經理Debashis Chatterjee表示：「我們對Voicing.AI的投資旨在重新定義企業透過智慧自動化和AI與客戶互動的方式。這一合作夥伴關係和投資不僅彰顯了我們對創新的承諾，還能確保LTIMindtree在利用平台運作的顛覆性變化方面成為先行者。」

Voicing.AI共同創辦人Abhi Kumar表示：「Voicing.AI透過推動新的收入成長、實現個人化的客戶關係以及促進企業與其客戶之間的人際對話，從根本上顛覆了龐大的客戶參與市場。LTIMindtree為我們提供了一個針對這一負責任AI轉型的深度聚焦的全面願景，我們很高興能與他們展開合作。隨著越來越多的企業希望實現其平台運作的自動化，我們期待與LTIMindtree的全球客戶合作以滿足不斷成長的需求。」

關於LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務結果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多個國家擁有超過84,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.ltimindtree.com/。

關於Voicing.AI：

Voicing.AI為企業提供無程式碼基礎架構，以建構和擴充類人AI語音代理，從而充分提高生產力和業務成果，並為負責任的AI提供頂尖信任和安全協議。Voice AI協助企業在每次客戶互動中取得進展，涵蓋：銷售與行銷（透過在新的潛在客戶與您互動後立即致電他們，將您的轉換率提高多達8倍）；客戶成功（透過在客戶請求協助時立即聯絡客戶，強化您的客戶服務體驗）；以及傾聽使用者意見（透過在發生任何互動時立即聯絡您的使用者來改進您的回饋蒐集）。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.voicing.ai/。

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