LTIMindtree宣布建立合作伙伴关系并对客户参与流程的人工智能代理解决方案Voicing.AI进行战略投资

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005]的全资子公司LTIMindtree USA Inc.宣布建立合作伙伴关系，包括对下一代初创公司Voicing.AI进行战略投资。此次合作符合LTIMindtree的AI in everything, Everything for AI and AI for Everyone（人工智能无处不在，一切服务于人工智能以及人人拥有人工智能）战略。Voicing.AI的专有技术可提供20多种语言的类人语音功能，具有会话、语境和情感智能，即通常所说的 "代理人工智能"。

LTIMindtree的目标是利用人工智能平台重塑业务流程的未来。这将帮助客户优化成本、降低风险、改善用户体验、解决收入流失问题并增加追加销售机会。LTIMindtree将帮助客户将Voicing.AI与其定制工具、结构化或非结构化知识库、CRM系统以及领先的呼叫管理平台和系统集成在一起。 此Agentic AI技术完全符合SOC2、HIPAA和多层数据安全协议。

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“我们对 Voicing.AI 的投资旨在通过智能自动化和人工智能重新定义企业与客户的互动方式。”LTIMindtree首席执行官兼常务董事Debashis Chatterjee表示，“此次合作和投资不仅彰显了我们对创新的承诺，还确保LTIMindtree成为利用平台运营预期中断的先行者。”

“Voicing.AI正从根本上颠覆了庞大的客户参与市场，为新收入增长提供动力，实现客户联系个性化，并促进企业与其客户之间的人性化对话。LTIMindtree向我们展示了此负责任人工智能转型的深度聚焦全面愿景，我们很高兴能与他们合作。”Voicing.AI联合创始人Abhi Kumar表示，“我们期待与LTIMindtree的全球客户合作，满足越来越多企业对平台运营自动化的需求。”

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性的科技咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术重新构想商业模式、加速创新并促进增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree拥有丰富的领域和技术专业知识，可帮助客户在不断归一的世界中实现卓越的竞争差异化、客户体验和商业成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group的成员公司，在30多个国家和地区拥有超过84,000名富有开创精神的优秀专业人才，可协助解决极为复杂的商业挑战并大规模实现转型。有关更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

关于Voicing.AI：

Voicing.AI为企业提供无代码基础架构，以构建和扩展类人人工智能语音代理，最大限度提高生产力和业务成果，并提供负责任人工智能的顶级信任和安全协议。Voicing AI 可帮助企业在每一次客户互动中取得进步： 销售与营销：在传入潜在客户与您联系时立即呼叫他们，从而将转换率提高8倍；客户成功：在客户请求帮助时立即联系他们，从而增强客户服务体验；倾听用户：在任何互动中立即联系用户，从而改进反馈收集。有关更多信息，请访问https://www.voicing.ai/。

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