Kalyra通过集成Boomi提升老年护理体验

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领域的领导者 Boomi™今天宣布，Kalyra已使用Boomi Enterprise Platform加强以数据为依据的客户服务，推出新的数字服务，并加速员工入职流程和生产力，这是其更广泛的以客户体验为导向的转型的组成部分。

经过130多年的经营，Kalyra已建立起良好的声誉，为南澳社区提供从住宿护理到家庭护理、退休生活和经济型生活的全套老年护理服务。 最近，Kalyra开始了雄心勃勃的数字化转型之旅，通过连接其孤立系统并集中管理客户和员工的数据，来提升客户体验并加快人力资源开发。

Kalyra信息和数字服务总经理Nicole Fishers表示，“准确无误对于照顾老年人和弱势群体至关重要，并要首先解决支持护理人员的数字系统。但显而易见，悠久的历史和最近的业务扩张正在挑战我们的数字生态系统，客户数据重复和不一致的情况时有发生，并延缓了客户获得护理的时间。 我们请求Boomi帮助我们打破数据孤岛，为开创数字支持服务的新时代铺平道路。”

Kalyra采用Boomi的集成平台即服务（iPaaS），通过中心辐射模式连接其核心业务系统，包括 Elmo（人力资源）、AlayaCare（家庭护理系统）、iCare（住宅护理系统）、CarePage（客户体验系统）和 My Kalyra（移动应用程序）。

通过将运营信息输入My Kalyra应用程序，该组织为家庭推出了按需提供的数字支持服务，这些家庭现在可以通过手机访问实时更新的服务信息，并能随时调整护理计划，而且财务信息完全透明。

Fishers表示，“我们创建了优异的信息记录，确保我们面向客户的应用程序和内部系统中的所有信息都准确无误并实时更新。护理人员再也不用浪费时间去查找缺失或过时的信息；他们所需的一切信息都可以立即访问。这是效率和客户满意度的巨大飞跃。”

Kalyra使用Boomi DataHub提供优异信息记录，相关收益还可扩展到组织的劳动力管理。

Fishers表示，“入职培训以前受制于相互脱节的人工流程，导致很难跟踪新员工和审查其资质。集中管理我们的资源数据减少了数据录入的重复和错误，最终加快员工入职速度，改善劳动力支持，确保Kalyra能够提供稳定的高质量护理。”

据Fishers称，Boomi连接的环境还加强了Kalyra的报告和治理工作，其数据框架能够更高效、更准确地满足合规和监管标准。

展望未来，Kalyra准备利用Boomi Enterprise Platform的更多功能，发挥人工智能和机器人技术在改善医疗服务方面日益增长的潜力。

Fishers表示，“这类创新技术能够将住宅护理中的常规任务自动化，使员工能够专注于与住户进行更有意义的互动。我们不断创新和提升服务，Boomi则是这一转变的核心，它可以帮助我们创建协调和自动化的数据环境，实现更加个性化和高效的护理体验。”

Boomi亚太及日本区首席技术官David Irecki说："从一开始，我们与Kalyra的合作就是为了在提高效率的同时保持人文关怀。实现Kalyra的核心流程自动化和集成，使该组织的员工能够更加专注于为客户提供他们所依赖的富有同情心的高质量护理服务。”

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关于Boomi

智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2万家公司的客户群，并拥有由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，正在彻底改变各种规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

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