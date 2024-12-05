Curtiss-Wright和Sintavia交付首个配备增材制造叶轮的潜艇部件，将用于美国海军舰艇

宾夕法尼亚州切斯威克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Curtiss-Wright的EMS部门今日宣布，已交付首个配备增材制造(AM)叶轮的潜艇部件，该部件将安装在美国海军的一艘舰艇上。

Curtiss-Wright位于宾夕法尼亚州伯利恒的工程泵事业部(EPD)、位于宾夕法尼亚州蒙罗维尔的Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI)以及位于佛罗里达州劳德代尔堡的Sintavia, LLC合作开发、制造、测试并供应了这一首创的潜艇部件，其中使用了一种经过认证的金属增材制造部件。Sintavia作为设计和制造关键增材制造防务部件的领导者，通过严格的认证流程提供了这一增材制造叶轮。该叶轮随后被组装到泵中，并在Curtiss-Wright位于宾夕法尼亚州伯利恒的工厂接受了测试。

增材制造技术为产品或部件的开发提供了解决方案，这类产品或部件的制造历来困难重重或成本高昂，往往导致延误。该技术的使用有望提供可靠、高质量的国内货源，同时还预计能缩短制造交货周期、提高质量、降低性能风险并改善交付，从而进一步满足美国海军的需求。

Sintavia高级副总裁兼EMS部门总经理David Micha表示：“Sintavia已被证明是一个宝贵的行业合作伙伴，我们很高兴有机会进一步巩固我们的合作伙伴关系，为这一应用和其他重要的海军防务部件增加增材制造部件的数量。此外，我们很荣幸能为美国海军的潜艇项目提供首套使用增材制造部件的关键服务设备，并期待着在未来拓展这些能力，以便更高效地为我们的客户服务。”

Sintavia企业副总裁Lindsay Lewis表示：“我们感谢Curtiss-Wright和BPMI提供这次机会，在这一关键部件的生产过程中利用Sintavia的增材制造技术。像增材制造这样的前沿制造工艺将继续成为未来几年开发优质防务部件的重要差异化因素。”

Curtiss-Wright的EPD事业部隶属于Curtiss-Wright的EMS 部门，其前身公司自1847年以来一直为海军和海事领域提供技术专长和产品。如今，EPD是全球领先的泵和部件供应商，能够满足世界各地水面和潜水舰队苛刻的关键任务要求。EPD还提供广泛的备件和替换部件、复合材料泵部件，以及完整的检修、升级和现场技术支持服务。如需了解更多信息，请访问www.cw-ems.com/epd。

关于Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation是一家全球综合性企业，主要向航空航天与防务市场提供高度工程化的产品、解决方案和服务，同时也为要求苛刻的商业电力、工艺和工业市场提供关键技术。我们依托约8600名高技能员工的队伍，为所服务的市场开发、设计和制造我们认为最优质的工程解决方案。Curtiss-Wright继承了Glenn Curtiss和Wright兄弟的遗产，拥有通过可信赖的客户关系提供创新解决方案的悠久传统。如需了解更多信息，请访问www.curtisswright.com。

关于Sintavia

Sintavia是全球首家全数字化航空航天与防务部件制造商。作为增材制造绿色贸易协会的创始成员，Sintavia奉行业内最高质量标准，并获得了多项Nadcap认证及其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问www.sintavia.com。

关于Bechtel Plant Machinery, Inc.

隶属于美国海军核潜艇推进计划的Bechtel Plant Machinery, Inc. (BPMI)为潜艇和航空母舰提供高品质的核动力装置部件。www.bpmionline.com。

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