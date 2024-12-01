NetApp宣布推出適用於AWS Outposts的整合解決方案，用於混合雲端部署

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布推出適用於AWS Outposts的NetApp本地企業儲存陣列，這是一種新的整合解決方案，允許AWS Outposts客戶直接透過Amazon Web Services (AWS)管理主控台簡化在AWS Outposts部署中的NetApp本地企業儲存陣列上運行的外部塊資料卷的使用。AWS Outposts是一系列完全代管的解決方案，可將AWS基礎架構和服務交付到幾乎任何本地或邊緣站點，以實現真正一致的混合體驗。透過將NetApp的統一資料儲存和智慧服務與AWS Outposts提供的強大雲端基礎架構相結合，該解決方案可簡化混合雲端部署，進而協助客戶實現內部和邊緣雲端部署的最佳化。

NetApp資深副總裁兼技術長Jonsi Stefansson表示：「無論客戶是希望使用混合雲端基礎架構來提高韌性還是改善法規遵循，利用AWS Outposts中的NetApp儲存都可以協助客戶在邊緣安全高效地運行應用程式。該解決方案使客戶能夠更輕鬆地利用NetApp智慧資料基礎架構來管理其在AWS Outposts部署中的資料。透過卷連接的自動化，IT團隊現在可以利用NetApp本機存放區陣列的效率和強大功能來支援關鍵工作負載。」

擁有Outpost伺服器或機架的客戶現在可以使用AWS管理主控台來簡化外部塊資料卷的使用，用於在Outposts和NetApp本地企業儲存陣列上運行的企業應用程式和資料庫工作負載。客戶可獲得的益處包括：

簡化的使用者體驗： 借助該解決方案，客戶可以直接從AWS管理主控台將NetApp本地企業儲存陣列支援的塊資料卷附加到Outposts上的Amazon彈性運算雲端(Amazon EC2)執行個體中。這就透過卷連接的自動化簡化了使用者體驗。

借助該解決方案，客戶可以直接從AWS管理主控台將NetApp本地企業儲存陣列支援的塊資料卷附加到Outposts上的Amazon彈性運算雲端(Amazon EC2)執行個體中。這就透過卷連接的自動化簡化了使用者體驗。 有韌性、最佳化的基礎架構： 該解決方案使客戶能夠使用NetApp智慧資料基礎架構（如NetApp SnapMirror®和NetApp Snapshot™）的功能，同時利用Outpost部署中的儲存效率，以實現有韌性、符合法規且經過最佳化的基礎架構。

該解決方案使客戶能夠使用NetApp智慧資料基礎架構（如NetApp SnapMirror®和NetApp Snapshot™）的功能，同時利用Outpost部署中的儲存效率，以實現有韌性、符合法規且經過最佳化的基礎架構。 順暢的混合雲端：透過利用NetApp的統一資料儲存方法，AWS Outposts使用者將獲得順暢且經過認證的混合雲端體驗，使用業界首屈一指的工具和服務來管理和保護其在Outposts部署、使用Cloud Volumes ONTAP®的AWS Local Zones部署和其餘自有資料中心中的資料，以及在使用Amazon FSx for NetApp ONTAP等服務時的雲端資料。

此外，Spot by NetApp正在為其容器和Kubernetes自動化基礎架構最佳化解決方案Spot Ocean推出新功能。隨著組織紛紛擴充其雲端Kubernetes操作以滿足不斷成長的應用程式工作負載需求，它們需要一種解決方案來協助其在實現基礎架構最佳化的同時控制成本。Spot Ocean中的新功能透過新的快速回應自動擴充程式（確保群集具有滿足工作負載要求的基礎架構）、動態承諾利用流程（在預置按需或搶佔式執行個體之前使用可用資源）以及新的控制台（提供對成本最佳化工作和基礎架構效率的更多可視性和見解）來協助組織達成這些目標。

如欲探索這些新功能並瞭解NetApp如何提升您的AWS環境，請在於2024年12月2日至6日在拉斯維加斯舉行的AWS re:Invent上參觀NetApp的1748號攤位。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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