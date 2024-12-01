NetApp宣布推出适用于AWS Outposts的集成解决方案，用于混合云部署

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布推出适用于AWS Outposts的NetApp本地企业存储阵列，这是一种新的集成解决方案，允许AWS Outposts客户直接通过Amazon Web Services (AWS)管理控制台简化在AWS Outposts部署中的NetApp本地企业存储阵列上运行的外部块数据卷的使用。AWS Outposts是一系列完全托管的解决方案，可将AWS基础设施和服务交付到几乎任何本地或边缘站点，以实现真正一致的混合体验。通过将NetApp的统一数据存储和智能服务与AWS Outposts提供的强大云基础设施相结合，该解决方案可简化混合云部署，进而帮助客户优化内部和边缘的云部署。

NetApp高级副总裁兼首席技术官Jonsi Stefansson表示：“无论客户是希望使用混合云基础设施来提高弹性还是改善合规性，利用AWS Outposts中的NetApp存储都可以帮助客户在边缘安全高效地运行应用程序。该解决方案使客户能够更轻松地利用NetApp智能数据基础设施来管理其在AWS Outposts部署中的数据。通过卷连接的自动化，IT团队现在可以利用NetApp本地存储阵列的效率和强大功能来支持关键工作负载。”

拥有Outpost服务器或机架的客户现在可以使用AWS管理控制台来简化外部块数据卷的使用，用于在Outposts和NetApp本地企业存储阵列上运行的企业应用程序和数据库工作负载。客户可获得的益处包括：

简化的用户体验： 借助该解决方案，客户可以直接从AWS管理控制台将NetApp本地企业存储阵列支持的块数据卷附加到Outposts上的Amazon弹性计算云(Amazon EC2)实例中。这就通过卷连接的自动化简化了用户体验。

借助该解决方案，客户可以直接从AWS管理控制台将NetApp本地企业存储阵列支持的块数据卷附加到Outposts上的Amazon弹性计算云(Amazon EC2)实例中。这就通过卷连接的自动化简化了用户体验。 弹性和优化的基础设施： 该解决方案使客户能够使用NetApp智能数据基础设施（如NetApp SnapMirror®和NetApp Snapshot™）的功能，同时利用Outpost部署中的存储效率，以实现弹性、合规、优化的基础设施。

该解决方案使客户能够使用NetApp智能数据基础设施（如NetApp SnapMirror®和NetApp Snapshot™）的功能，同时利用Outpost部署中的存储效率，以实现弹性、合规、优化的基础设施。 无缝混合云：通过利用NetApp的统一数据存储方法，AWS Outposts用户将获得无缝且经过认证的混合云体验，使用行业领先的工具和服务来管理和保护其在Outposts部署、使用Cloud Volumes ONTAP®的AWS Local Zones部署和其余自有数据中心中的数据，以及在使用Amazon FSx for NetApp ONTAP等服务时的云端数据。

此外，Spot by NetApp正在为其容器和Kubernetes自动化基础设施优化解决方案Spot Ocean发布新功能。随着组织纷纷扩展其云Kubernetes操作以满足不断增长的应用程序工作负载需求，它们需要一种解决方案来帮助其在优化基础设施的同时控制成本。Spot Ocean中的新功能通过新的快速响应自动扩展程序（确保集群具有满足工作负载要求的基础设施）、动态承诺利用流程（在预置按需或抢占式实例之前使用可用资源）以及新的控制面板（提供对成本优化工作和基础设施效率的更多可见性和见解）来帮助组织实现这些目标。

要探索这些新功能并了解NetApp如何增强您的AWS环境，请在于2024年12月2日至6日在拉斯维加斯举行的AWS re:Invent上参观NetApp的1748号展位。

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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