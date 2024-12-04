BDx Data Centers推出印尼第一個採用NVIDIA加速運算平台建構的主權AI資料中心

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Indosat Ooredoo Hutchison（簡稱「Indosat」或「IOH」）、Lintasarta和BDx Data Centers (BDx)的合資企業BDx Indonesia最近在印尼推出了一個AI資料中心園區。這個CGK4 AI園區利用再生能源供電，其第一階段部署配備了NVIDIA的AI和加速運算平台。在「Gotong Rooyong」（互助）精神的指導下，這項合作致力於推進該國成為AI優先國家的願景。

BDx Indonesia建立了東南亞互聯程度最高的數位基礎設施，並專為AI訓練和推理量身打造。這個安全、AI就緒的CGK4資料中心園區可順暢整合到BDx Indonesia的互聯生態系統中，連結核心和邊緣站點以進行最佳AI部署。

BDx Data Centers執行長Mayank Srivastava表示：「我們與Indosat的持續合作是打造印尼主權AI雲、同時使該國成為東南亞AI中心的變革性措施。我們的分散式數位基礎設施互聯網格配備了最先進的技術，能夠利用NVIDIA的加速運算平台在邊緣進行訓練和推理。該基礎設施已準備好支援數位創新，並協助實現到2045年使印尼成為數位賦能國家的共同願景。」

隨著為AI蒐集和處理的資料量不斷增加，這些資料必須駐留在主權資料中心。

NVIDIA電信資深副總裁Ronnie Vasishta表示：「AI是我們這個時代最強大的技術力量。透過投資於配備NVIDIA AI和加速運算平台的先進AI資料中心，IOH、Lintasarta和BDx Data Centers為將使印尼乃至整個地區受惠的創新浪潮奠定了必要的基礎。」

Indosat Ooredoo Hutchison總裁董事兼執行長Vikram Sinha表示：「我們的行動受到為印尼賦能的更大目標的驅動。在AI領域居於領先地位不僅要採用尖端技術；而且要按照自己的方式塑造印尼的未來。與像BDx和NVIDIA這樣富有遠見的組織合作，彰顯了我們建構印尼獨有的AI生態系統的承諾。AI資料中心園區的推出代表一個重要的里程碑，它釋放了新的機會，並鞏固了印尼做為AI革命領導者的地位。」

關於BDx Data Centers

BDx Data Centers (BDx)是首屈一指的雲端中立和營運商中立資料中心、主機代管和互聯解決方案供應商，為亞洲快速成長市場的企業和超大規模資料中心業者提供安全、可擴充和永續的資料解決方案。BDx Data Center的業務足跡遍布印尼、香港、新加坡、臺灣，總資料中心容量部署潛力高達750MW。在全球知名團隊的領導下，BDx Data Centers在該地區營運超現代化的主機代管和邊緣設施，協助客戶加快數位化進程。BDx Data Centers是I Squared Capital的投資組合公司，後者是一家獨立的全球基礎設施投資管理公司，專注於全球數位基礎設施、能源、公用事業和運輸投資。 https://www.bdxworld.com/

關於Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT)的願景是成為印尼最受歡迎的數位電信公司。Indosat與其子公司和附屬公司一起，提供蜂巢服務、ICT解決方案、資料中心、光纖到戶(FTTH)、電子支付服務、金融服務和其他數位服務。Indosat具有為印尼賦能的更大目標，憑藉「互助」的精神，Indosat希望成為達成這一目標並創造有意義變革的主要合作者。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。