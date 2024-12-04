BDx Data Centers推出印度尼西亚首个采用英伟达NVIDIA加速计算平台构建的主权AI数据中心

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Indosat Ooredoo Hutchison（简称“Indosat”或“IOH”）、Lintasarta和BDx Data Centers (BDx)的合资企业BDx Indonesia最近在印度尼西亚推出了一个AI数据中心园区。这个CGK4 AI园区利用可再生能源供电，其第一阶段部署配备了英伟达NVIDIA的AI和加速计算平台。在“Gotong Rooyong”（互助）精神的指导下，这项合作致力于推进该国成为AI优先国家的愿景。

BDx Indonesia建立了东南亚互联程度最高的数字基础设施，并专为AI训练和推理进行了量身定制。这个安全、AI就绪的CGK4数据中心园区可无缝集成到BDx Indonesia的互联生态系统中，连接核心和边缘站点以实现最佳AI部署。

BDx Data Centers首席执行官Mayank Srivastava表示：“我们与Indosat的持续合作是打造印度尼西亚主权AI云、同时使该国成为东南亚AI中心的变革性举措。我们的分布式数字基础设施互联网格配备了最先进的技术，能够利用英伟达NVIDIA的加速计算平台在边缘进行训练和推理。该基础设施已准备好支持数字创新，并帮助实现到2045年使印度尼西亚成为数字赋能国家的共同愿景。”

随着为AI收集和处理的数据量不断增加，这些数据必须驻留在主权数据中心。

NVIDIA电信高级副总裁Ronnie Vasishta表示：“AI是我们这个时代最强大的技术力量。通过投资于配备NVIDIA AI和加速计算平台的先进AI数据中心，IOH、Lintasarta和BDx Data Centers为将使印度尼西亚乃至整个地区受益的创新浪潮奠定了必要的基础。”

Indosat Ooredoo Hutchison总裁董事兼首席执行官Vikram Sinha表示：“我们的行动受到为印度尼西亚赋能的更大目标的驱动。在AI领域处于领先地位不仅要采用尖端技术；而且要按照自己的方式塑造印尼的未来。与像BDx和NVIDIA这样富有远见的组织合作，彰显了我们构建印度尼西亚独有的AI生态系统的承诺。AI数据中心园区的推出标志着一个重要的里程碑，它释放了新的机会，并巩固了印度尼西亚作为AI革命领导者的地位。”

关于BDx Data Centers

BDx Data Centers (BDx)是领先的云中立和运营商中立数据中心、主机托管和互联解决方案提供商，为亚洲快速增长市场的企业和超大规模云服务商提供安全、可扩展和可持续的数据解决方案。BDx Data Center的业务足迹遍布印度尼西亚、中国香港、新加坡、台湾和中国大陆，总数据中心容量部署潜力高达750MW。在全球知名团队的领导下，BDx Data Centers在该地区运营超现代化的主机托管和边缘设施，帮助客户加快数字化进程。BDx Data Centers是I Squared Capital的投资组合公司，后者是一家独立的全球基础设施投资管理公司，专注于全球范围内的数字基础设施、能源、公用事业和运输投资。https://www.bdxworld.com/

关于Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT)的愿景是成为印度尼西亚最受欢迎的数字电信公司。Indosat与其子公司和附属公司一道，提供蜂窝服务、ICT解决方案、数据中心、光纤到户(FTTH)、电子支付服务、金融服务和其他数字服务。Indosat有着为印度尼西亚赋能的更大目标，凭借“互助”的精神，Indosat希望成为实现这一目标并创造有意义变革的主要合作者。

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